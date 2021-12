Schwellenländer-Rentenfonds auf Kollisionskurs

Rating-Vergleich:

Schroder Emerging Markets Debt AR vs. ZZ 1 - 1:1



Mit jeweils vier Rating-Punkten landen beide Fonds in dieser Disziplin auf Rang 6. Pühringer bekommt drei Goldmedaillen von Sauren Fonds-Research, der Schroder-Fonds glänzt dagegen bei Morningstar mit vier Sternen und der Qualitätsnote „Gut“.



Morningstar-Analystin Nitya Pandalai Nayar lobt neben den umfassenden Kenntnissen vor allem die „bemerkenswerte Stabilität“ des vierköpfigen Teams, das seit mehr als acht Jahren in unveränderter Besetzung zusammenarbeitet.



Fazit: Zwei Fonds wie Feuer und Wasser – die aber in der Kombination ein vielleicht gar nicht so schlechtes Gesamtpaket ergeben. Vorausgesetzt, ein regelmäßiges Rebalancing gleicht die hohen Schwankungen des ZZ 1 aus. Dessen größtes Manko bleibt allerdings neben der fehlenden Transparenz der extrem hohe Ausgabeaufschlag von 10 Prozent.

Ein maximaler Verlust von lediglich 10,3 Prozent sowie eine im Konkurrenzvergleich sehr niedrige Volatilität von 8,4 Prozent – im Stresstest spielt Blannings Team die Stärken seines Absolute-Return-Ansatzes voll aus.Zum Vergleich: Der ZZ 1 verlor in der Spitze 36,5 Prozent, der Durchschnitt der Kategorie 25,8 Prozent. In Krisensituationen hält der Schroders-Fonds bis zu 40 Prozent seines Portfolios in Cash, zudem streut er das Risiko breit auf Anleihen aus zeitweise mehr als 50 unterschiedlichen Ländern.