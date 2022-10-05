31 Serviceversicherer im Test Die 15 kundenfreundlichsten Anbieter von Kfz-Policen

Der wahre Wert einer Versicherung zeigt sich nicht bereits vor dem Abschluss am Preis, sondern erst im Schadenfall. Welche Anbieter von Kfz-Policen ihren Kunden aber durchgängig einen besonders guten Service bieten, hat jetzt wieder das Analysehaus Servicevalue in seinem „ServiceAtlas Kfz-Versicherer 2022“ untersucht. Von den 31 bewerteten Serviceversicherern erhalten derzeit acht die Note gut und sieben sogar ein sehr gut (siehe Bilderstrecke oben). Hier die Sieger unter den Kfz-Serviceversicherern in den sieben Einzelkategorien des Tests: 

Einzelkategorie Sieger Kfz-Serviceversicherer
Kundenberatung Provinzial
Kundenbetreuung Concordia
Kundenkommunikation Provinzial
Kundenservice LVM
Preis-Leistungs-Verhältnis ADAC Versicherung
Produkte Huk-Coburg
Schadenregulierung Provinzial

 

 

Platz 15: WGV
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Innenhof des WGV-Gebäudes | © WGV Versicherung
Innenhof des WGV-Gebäudes. Bildquelle: WGV Versicherung
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Bewertung:  gut