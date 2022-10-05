31 Serviceversicherer im Test Die 15 kundenfreundlichsten Anbieter von Kfz-Policen
Der wahre Wert einer Versicherung zeigt sich nicht bereits vor dem Abschluss am Preis, sondern erst im Schadenfall. Welche Anbieter von Kfz-Policen ihren Kunden aber durchgängig einen besonders guten Service bieten, hat jetzt wieder das Analysehaus Servicevalue in seinem „ServiceAtlas Kfz-Versicherer 2022“ untersucht. Von den 31 bewerteten Serviceversicherern erhalten derzeit acht die Note gut und sieben sogar ein sehr gut (siehe Bilderstrecke oben). Hier die Sieger unter den Kfz-Serviceversicherern in den sieben Einzelkategorien des Tests:
|Einzelkategorie
|Sieger Kfz-Serviceversicherer
|Kundenberatung
|Provinzial
|Kundenbetreuung
|Concordia
|Kundenkommunikation
|Provinzial
|Kundenservice
|LVM
|Preis-Leistungs-Verhältnis
|ADAC Versicherung
|Produkte
|Huk-Coburg
|Schadenregulierung
|Provinzial
|Bewertung:
|gut
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