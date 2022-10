31 Serviceversicherer im Test Die 15 kundenfreundlichsten Anbieter von Kfz-Policen

Der wahre Wert einer Versicherung zeigt sich nicht bereits vor dem Abschluss am Preis, sondern erst im Schadenfall. Welche Anbieter von Kfz-Policen ihren Kunden aber durchgängig einen besonders guten Service bieten, hat jetzt wieder das Analysehaus Servicevalue in seinem „ServiceAtlas Kfz-Versicherer 2022“ untersucht. Von den 31 bewerteten Serviceversicherern erhalten derzeit acht die Note gut und sieben sogar ein sehr gut (siehe Bilderstrecke oben). Hier die Sieger unter den Kfz-Serviceversicherern in den sieben Einzelkategorien des Tests:

Einzelkategorie Sieger Kfz-Serviceversicherer Kundenberatung Provinzial Kundenbetreuung Concordia Kundenkommunikation Provinzial Kundenservice LVM Preis-Leistungs-Verhältnis ADAC Versicherung Produkte Huk-Coburg Schadenregulierung Provinzial