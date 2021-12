Sparinvest kauft Atrium Asset Management

Die dänische Fondsgesellschaft Sparinvest Asset Management kauft das Fondsmanagementgeschäft von Atrium Partners, eines dänischen Asset Managers. Beide konkurrierten in ihrem Heimatmarkt um die Vertriebskanäle der Banken. Sparinvest managt ab sofort die beide Fonds: Den Atrium Value Partners Sicav - European Small Cap (WKN: A0X8ZP, Luxemburg) und den Atrium Value Partner - European Small Cap (WKN: A1CSWU, Dänemark).Als Teil des Kaufs werden die beiden Fondsmanager Karsten Longaard und Lisbeth Sogaards Nielsen das Team von Jens Moestrup Rasmussen verstärken. Dessen Team managt alle Sparinvest-Fonds der Stilrichtung Value. Das Anlagevolumen der gekauften Fonds beträgt zusammen 55 Millionen Euro. Insgesamt managt Rasmussens Team ein Fondsvermögen von 3,4 Milliarden Euro.Im Dezember 2010 hatte Sparinvest bereits die Investmentfond-Sparte der Egnsinvest, eines anderen Konkurrenten auf dem dänischen Markt, übernommen.