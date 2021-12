Star-Fondsmanager Bill Miller im Gespräch „Das ist das größte Risiko für unseren Fonds“

Ich bin ein geduldiger, antizyklischer Investor, der einen langfristigen Anlagehorizont hat. Wir beteiligen uns an großartigen Geschäftsideen, die vom breiten Markt verkannt und daher mit einem Abschlag gehandelt werden. Für uns sind Aktien keine Beteiligungen in Papierform. Wir denken in Geschäftsmodellen. Wir sind keine wilden Händler. In der Regel halten wir Unternehmen drei bis fünf Jahre, andere sind aber auch schon seit Start des Fonds im Portfolio.Kurse sind sprunghafter als Geschäftsmodelle. Daher haben wir Geduld. In der Regel kaufen wir bei fallenden Kursen dazu, weil wir von dem Unternehmen überzeugt sind. In stark steigenden Märkten sind wir auf der Verkäuferseite und nehmen Gewinne mit. Das unterscheidet uns von der breiten Masse der Anleger.Das kommt auf die Marktphasen an. Mal gehen wir vorsichtig und punktuell vor. Aber es gibt auch Zeiten, wie 2008, da hatten wir eine hohe Handelstätigkeit. Wichtig ist zu verstehen, dass unser Handeln auf Analysen und Szenarien basiert. Diese Annahmen werden täglich belastet und beeinflusst. Was passiert, wenn die Notenbank die Zinsen erhöht? Welche Auswirkungen haben chinesische Probleme auf den US-Markt? Welche Auswirkungen haben diese Faktoren auf unsere Prognosen? Das ist ein täglicher Prozess mit vielen Fragen und der erfordert Antworten. Final wollen wir ein Gesamtportfolio, das eine größtmögliche Werthaltigkeit, sprich Qualität, zum höchstmöglichen Discount darstellt. Dann sind wir zufrieden. Auf dem Tiefstpunkt 2009 hatten wir eine Differenz zwischen dem von uns ermittelten fairen Wert der Unternehmen und dem Aktienkurs von potenziellen 300 Prozent. Üblich sind 40 bis 60 Prozent.