Aufbruch in neue Sphären Das Metaversum und entsprechende ETFs nicht verpassen

Angesichts des technologischen Fortschritts und innovativer Strategien in unterschiedlichen Sektoren wächst das Interesse am Metaversum. Dina Ting, Head of Global Index Portfolio Management bei Franklin Templeton, erkundet diese neue digitale Landschaft und die damit einhergehenden Chancen. Außerdem erörtert sie praktische Anwendungsfälle, darunter immersive Unterhaltungs- und Luxusmarken-Erlebnisse.

Dina Ting, Franklin Templeton

Seit ChatGPT und alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, die Schlagzeilen beherrschen, ist das Metaversum offenbar aus dem Blickfeld geraten. Doch das kürzliche Debüt des atemberaubenden, 2,3 Milliarden US-Dollar teuren Veranstaltungsortes „The Sphere“ in Las Vegas, der mit einer neuen Live-Konzert-Reihe von U2 eingeweiht wurde, scheint eine eindrucksvolle Erinnerung an die fortlaufende Entwicklung immersiver Ökosysteme zu sein.

The Sphere in Las Vegas: Ein Meilenstein in der Ära immersiver Unterhaltung

Die beeindruckende Arena, die so groß ist, dass die gesamte Freiheitsstatue hineinpasst, bietet ein gemeinschaftliches Virtual-Reality-Erlebnis ohne Bildschirmbrille. Außen ist die gigantische Kugel mit der weltweit größten (knapp 5.400 m2) voll programmierbaren LED-Leinwand ausgestattet, den Innenraum hat U2-Gitarrist The Edge als „Quantensprung“ bezeichnet, der die Live-Unterhaltung revolutioniert.

Mit haptischen Sitzen, die passend zu den gezeigten Szenen vibrieren, und Audio auf höchstem Niveau spricht der Veranstaltungsort alle Sinne an: Wind-, Temperatur- und sogar Dufteffekte sorgen dafür, dass sich die Gäste wie im Freien oder sogar wie im Weltall fühlen.

Die enormen Ausmaße von „The Sphere“ mögen besonders typisch für Las Vegas sein, doch sie sind auch der jüngste Vorbote unseres neuen Zeitalters der immersiven Unterhaltungswelt. Anleger, die sich mit der noch frühen Phase der Metaverse-Entwicklung befassen, begrüßen die Vielzahl bahnbrechender Inhaltsformate und der dazugehörigen Technologie, die bisherige Grenzen sprengen. Erstmals lassen sich die Einschränkungen der konventionellen Bildgebung und des Filmemachens mit Hilfe von Räumen mit riesigen, ultrahochauflösenden Bildschirmen überwinden. Die Macher von „The Sphere“ arbeiten sogar mit der NASA bei der Medieninnovation zusammen.

Die globale Verbreitung von holografischen 3D-Bildern und LED-Displays nimmt stark zu, da Unternehmen immer neue Möglichkeiten entwickeln, um die Grenze zwischen virtueller und physischer Welt zu verwischen. Der weltweite Markt für LED-Displays, der im Jahr 2022 einen Wert von 15 Milliarden US-Dollar hatte, wird bis 2030 auf schätzungsweise 23 Milliarden US-Dollar anwachsen (Quelle: Zion Market Research, Mai 2023).

Auf der diesjährigen Meta Connect-Konferenz stellte CEO Mark Zuckerberg neue KI-Tools vor – wie Max, den Souschef – und bekräftigte gegenüber den Teilnehmern, dass „bald das Physische und das Digitale in dem Universum, das wir Metaverse nennen, zusammenfließen werden“.

Von Luxusmarken bis ETFs: Wie das Metaversum die Geschäftswelt transformiert

Luxusmarken wie Chanel und Dolce & Gabbana investieren ebenfalls bereitwillig in immersive Metaverse-Strategien. Dazu gehören neue Formen personalisierter Dienste, Markeninteraktion und Erlebnisse zur Stärkung der Kundenbindung, nahtlose und kreative Zusammenarbeit für Mitarbeiter sowie die Nutzung virtueller Welten zur Steigerung der betrieblichen Effizienz von Unternehmen.

Seit Louis Vuitton vor vier Jahren zum ersten Mal mit Riot Games zusammengearbeitet hat, um Skins für Avatare zu entwerfen, wurden einige hochkarätige Designevents ins Leben gerufen, wie zum Beispiel die Metaverse Fashion Week. Im vergangenen Herbst ernannte das italienische Modelabel Gucci einen Leiter für den Bereich Metaversum. Etwa zur gleichen Zeit wagte der Luxusuhrenhersteller Rolex den Schritt ins Metaversum und reichte Markenanmeldungen auf dem Gebiet der Kryptowährungen und des Marktes für Non-Fungible Tokens ein.

Zweifelsohne gibt es zahlreiche Initiativen, die es in diesem aufstrebenden Bereich schwer haben werden, weshalb Anleger vielleicht vorzugsweise regelbasierte ETF-Strategien einsetzen, um ihr Metaverse-Engagement zu optimieren. Die Nachbildung solcher Indizes kann von Vorteil sein, da sie Portfolios automatisch an ausgewählte Unternehmen anpassen, die in dieser neuen digitalen Landschaft eine Vorreiterrolle einnehmen. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass die Möglichkeiten zur Revolutionierung unserer digitalen Interaktionen in den unterschiedlichsten Sektoren und Branchen immens sind – und dass die Lösungen, die diese neuen Technologien bieten, die Nachfrage anheizen werden.

Alle Unternehmen beziehungsweise Fallstudien im vorliegenden Dokument dienen lediglich der Veranschaulichung. Eine Anlage wird derzeit nicht unbedingt in einem von Franklin Templeton empfohlenen Portfolio gehalten. Die bereitgestellten Informationen stellen weder eine Empfehlung noch eine individuelle Anlageberatung in Bezug auf bestimmte Wertpapiere, Strategien oder Anlageprodukte dar und sind kein Hinweis auf die Handelsabsichten für jegliche von Franklin Templeton verwaltete Portfolios.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

Alle Anlagen sind mit Risiken verbunden, ein Verlust des Anlagekapitals ist möglich. Der Wert von Anlagen kann fallen oder steigen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Anlagebetrag zurück. Anleihenkurse entwickeln sich im Allgemeinen gegenläufig zu den Zinsen. Wenn sich also die Anleihenkurse in einem Investmentportfolio den steigenden Zinsen anpassen, kann der Wert des Portfolios sinken. Veränderungen der Bonitätsbewertung einer Anleihe oder der Bonitätsbewertung oder Finanzkraft des Emittenten, Versicherers oder Garantiegebers der Anleihe können sich auf deren Wert auswirken.