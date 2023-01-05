Globaler ETF-Ausblick 2023 Drei Prognosen für die ETF-Branche

Jason Xavier

Wir gehen davon aus, dass 2023 ein turbulentes Jahr für die Finanzmärkte weltweit sein wird. Wir sind der Ansicht, dass es ein Jahr der defensiven Ausrichtung, der Ertragsoptimierung sowie der taktischen Einstellung auf einen schwächeren US-Dollar wird, um im geeigneten Moment in die Schwellenländer zu investieren.

Meine Prognosen für die Branche:

1. Börsengehandelte Multifaktor-Smart-Beta-Fonds (ETFs) werden für höhere Anlegerzuflüsse sorgen

Meine erste Prognose konzentriert sich auf die defensive Ausrichtung. Deswegen glauben wir, dass börsengehandelte Multifaktor-Smart-Beta-Fonds (ETFs) – insbesondere solche, die sich auf Qualitäts- und Ertragsstrategien konzentrieren – ihr relatives Wachstum des verwalteten Vermögens (AUM) von 2023 an übertreffen werden, da das Jahrzehnt des „billigen“ Kapitals und rekordniedriger Zinssätze vorbei ist. Ganz bestimmt haben ETFs und Indexfonds von der lockeren Geldpolitik profitiert. Vor allem nach Marktkapitalisierung gewichtete Fonds, die in Wachstumswerten häufig deutlich übergewichtet sind, erwiesen sich als gute Buy-and-Hold-Strategie mit soliden jährlichen Renditen. Unser neues Zinsumfeld verlangt jedoch nach einem neuen taktischen Ansatz bei der Asset-Allokation und den Engagements an den Aktienmärkten. Daher ist nicht auszuschließen, dass ETF-Anleger alternative Gewichtungsschemata wie Multi-Faktor-Smart-Beta-ETFs bevorzugt in den Blick nehmen, da sie neben der Marktkapitalisierung einer Aktie auch deren Fundamentaldaten berücksichtigen. In diesem Segment erwarten wir 2023 ein starkes Wachstum.

2. Anleihe- und Dividenden-ETFs werden 2023 zu den Gewinnern beim Vermögensaufbau gehören

Ertrag, Ertrag, Ertrag – wir alle brauchen mehr denn je Ertrag! Angesichts der nach wie vor hohen Teuerungsrate und der Auswirkungen der gestiegenen Lebenshaltungskosten auf die Budgets von uns allen werden die Verbraucher wahrscheinlich genauer rechnen, um mehr von ihrem Geld zu behalten und die Unwägbarkeiten mit Blick auf die kommenden Quartale zu schultern. Bei den Investitionen verhält es sich nicht anders. Die Erzielung solider Renditen erfordert zwar einen taktisch umsichtigen Ansatz, doch sind wir der Auffassung, dass die Optimierung von Renditen und Erträgen in den kommenden Quartalen beim Portfolioaufbau mit Sicherheit eine große Rolle spielen wird. Aus diesem Grund gehen wir davon aus, dass globale und regionale Dividenden-ETFs, insbesondere solche, die auch aus Sicht einer fundamentalen Aktienauswahl auf Qualität und Wert achten, im kommenden Jahr kräftige Mittelzuflüsse verzeichnen werden.

Da wir gerade über Erträge sprechen: Festverzinsliche Wertpapiere werden im Jahr 2023 in den Portfolios der Anleger mit hoher Wahrscheinlichkeit eine wichtige Rolle spielen, da alle Aufmerksamkeit auf die US-Notenbank gerichtet ist, die möglicherweise schon 2023 eine Zinswende einleiten wird. Die Aussicht auf sinkende Zinsen macht festverzinsliche Wertpapiere zu einer sehr attraktiven Anlageklasse. Darüber hinaus bietet sie aus unserer Sicht attraktive Renditen bei einem vergleichsweise geringeren Risiko als in den vergangenen Jahren. Dabei ist die Duration entscheidend. Die Auswahl von festverzinslichen Anlagen, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ertrag und Risiko bieten, macht Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating unserer Meinung nach zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten im Bereich der festverzinslichen Anlagen. Und kombiniert man gute Fundamentaldaten mit den anhaltenden positiven Impulsen bei Investitionen in Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), bieten Euro-Green-Bonds ein weiteres attraktives Potenzial für das Jahr 2023.

3. Aktien-ETFs auf einzelne Schwellenländer werden wahrscheinlich ein verstärktes Wachstum des verwalteten Vermögens verzeichnen

Nach einem schwierigen Jahr 2022 könnte 2023 für die Schwellenländer eine Zeit der Erholung einläuten. Die Bewertungen von Schwellenländeraktien sind derzeit günstig und bieten weiterhin Potenzial, da die Aussichten auf eine nachlassende Inflation auf eine potenzielle Abschwächung des US-Dollars im Zuge eines Kurswechsels der Fed hindeuten. Nicht alle Schwellenländer bieten jedoch das gleiche Aufwärtspotenzial. Eine Reihe von Volkswirtschaften, die als „US-freundlich“ gelten und von innovationsführenden Sektoren wie Technologie und Gesundheitswesen profitieren können, dürften den Weg ebnen. Hinzu kommt das Engagement in Märkten, die China Marktanteile in der Produktion abnehmen können; auch diese Länder erscheinen uns attraktiv: Wir bevorzugen Südkorea, Taiwan und Indien gegenüber einer breit gestreuten Allokation in Schwellenländern.

Wichtige rechtliche Hinweise:

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das KIID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des Kapitals.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um allgemeine Werbeinformationen handelt und nicht um eine vollständige Darstellung oder Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, einer bestimmten Branche, eines bestimmten Wertpapiers oder eines oder mehrerer aufgelisteter Investmentfonds. Franklin Templeton veröffentlicht nur produktbezogene Informationen und gibt keine Anlageempfehlungen.