Telos-Lob für Rentenfonds von Julius Bär

Mit der Schweizer Großbank Julius Bär hat der Julius Baer Absolute Emerging Bond Fund nur noch den Namen gemeinsam. Das Fondsmanagement hat der Vermögensverwalter Swiss & Global Asset Management übernommen. In diesem Fall verantwortet Enzo Puntillo (Foto) das Portfolio.Die Julius-Baer-Produktpalette ist generell für seine starken Rentenfonds bekannt. Neben eher klassisch gestrickten Produkten haben die Manager von Swiss & Global vor allem Erfahrung im Absolute-Return-Geschäft gesammelt. Hier geht es nicht mehr darum, einen Marktindex zu schlagen, sondern möglichst stetige (absolute) Gewinne zu erzielen.Der Absolute Emerging Bond Fund ist so ein Produkt. Puntillos Betätigungsfeld sind die Anleihemärkte der Schwellenländer. Er darf Zinsen, Kurse und Währungen wahlweise getrennt oder im Paket für Gewinne nutzen - in welche Richtung auch immer.Den kompletten Rating-Bericht können Sie hier herunterladen.