Telos-Rating: AA für Jens Ehrhardts DJE Renten Global

Fondsmanager des DJE Renten Global (WKN: 164320) ist Jens Ehrhardt, der mit dem Anleihefonds die Wertentwicklung der Benchmark JP Morgen GBI Global schlagen will. Nach eigenen Aussagen gilt sein Hauptaugenmerk aber dem Kapitalerhalt des Fondsvolumens und erst dann der Wertsteigerung.Dafür investiert Ehrhardt weltweit in Anleihen, darunter Staats- wie Unternehmensanleihen, Null-Kupon-Anleihen und Wandelanleihen. In geringem Umfang darf er dem Portfolio auch Aktien beimischen. Überwiegend, nämlich zu zwei Dritteln, nimmt der Fondsmanager jedoch Unternehmensanleihen ins Portfolio. Dabei sind für ihn bei der Auswahl die Unternehmensbilanz und die Qualität des Managements wichtig.Relativ freie Hand hat Ehrhardt bei der Cashquote, die er gerne nutzt, um Neuemissionen von Anleihen abzuwarten. Im Risikomanagement arbeitet der Manager bei jeder Position mit Stopp-Loss-Limits.Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 0,72 Prozent. Sofern der Fonds die Wertentwicklung des Vergleichsindexes schlägt, fällt zusätzlich eine Performance-Gebühr in Höhe von 10 Prozent der Differenz zur Benchmark an. Dabei wird keine High-Water-Mark verwendet.