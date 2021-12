Templeton startet neuen Dividendenfonds

Uwe Zöllner, Leiter europäische Aktien bei Franklin Templeton, ist Fondsmanager des Franklin European Dividend Fund (WKN: A1JC9Q). Schwerpunktmäßig investiert er in europäische dividendenstarke Unternehmen. Ziel sei es, Titel zu finden, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen.„Aktuell liegt der Durchschnitt der Dividendenrenditen europäischer Unternehmen bei etwa 4 Prozent – das ist mehr als doppelt so hoch wie die Umlaufrendite der 10-jährigen Bundesanleihe“, so Zöllner.Der Fonds ist ein long-only-Produkt, das heißt Zöllner setzt auf steigende Aktienkurse. Leerverkäufe kommen nicht zum Einsatz. Zurzeit liegt der Schwerpunkt des Portfolios auf Unternehmenstiteln aus Großbritannien (34 Prozent). An zweiter und dritter Stelle finden sich Deutschland (16 Prozent) und Frankreich (13 Prozent). Größte Branchenposten sind Pharma- & Biotechnologiefirmen (rund 13 Prozent des Portfolios) und Versicherungen (12 Prozent).