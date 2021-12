Redaktion 12.06.2015 Aktualisiert am 31.03.2020 - 12:41 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Unfall in Hongkong Deutsche-Bank-Manager fährt Wächter mit Ferrari tot

Mitten in Hongkong macht sich ein Manager auf den Weg in sein Büro – und fährt mit seinem Ferrari einen Menschen um. Der stirbt wenig später an den Verletzungen.