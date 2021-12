Vermögensverwalter-Kolumne: Auch Goldminen gehören ins Depot

Privatanleger können mit Gold-Investments davon profitieren, doch die wenigsten haben bislang ein Engagement in physischem Gold aufgebaut. Empfehlenswert ist außer einem Notgroschen in Gold auch ein Investment in Minenfonds. Denn während man mit dem physischen Metall nur bei Preisanstiegen eine Rendite erzielt, verdienen die Minen selbst dann prächtig, wenn der Goldpreis vorübergehend fallen sollte. Schließlich wird eine Feinunze Gold je nach Region und Unternehmen derzeit zu etwa 500 USD produziert.Das Mittel der Wahl sind breit gestreute Fonds, die Anteile von Minenunternehmen kaufen. Anleger sollten darin etwa so viel investieren wie in den Goldbestand. Da bei beiden Anlageformen hohe Schwankungen einzukalkulieren sind, sollte diese Investments jeweils nur mit bis zu zehn Prozent beigemischt werden.: Gottfried Urban ist Vorstand der Neue Vermögen AG in Traunstein und einer der Experten von www.vermoegensprofis.de . In DAS INVESTMENT.com äußern sich renommierte Vermögensverwalter in regelmäßigen Kolumnen zu aktuellen Finanz- und Kapitalanlagethemen.