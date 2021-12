Vermögensverwalter Manuel Peiffer Der Goldpreis entkoppelt sich vom Papiergold

Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus hat die Wirtschaft weitgehend lahm gelegt. An den Finanzmärkten herrscht Panik, die Unsicherheit ist groß. Zahlreiche professionelle Investoren und Privatanleger flüchten in den sicheren Hafen Gold.

Die Nachfrage nach dem gelben Edelmetall übersteigt derzeit das knappe Angebot. Interessant ist auch die Tatsache, dass sich der Preis von physischem Gold in Form von Barren und Münzen vom Preis des „Papiergoldes“, welches als Derivate oder Zertifikate gehandelt wird, abkoppelt. In Zukunft wird sich zeigen, ob das versprochene Gold wirklich in physischer Form vorhanden ist oder ob der Kaiser beim Papiergold sprichwörtlich nackt ist.

Kauf von physischem Gold aktuell herausfordernd

Wegen dem Coronavirus mussten die Edelmetallhändler, wie beispielsweise Philoro Edelmetalle, Degussa oder pro aurum ihre Zweigstellen schließen. Der Kauf war und ist nur noch im Onlineshop möglich. Aufgrund der aktuellen Lage ist die Nachfrage nach physischem Gold oder Silber deutlich höher als das Angebot. Momentan handeln zahlreiche Anleger aus Angst vor dem Zusammenbruch des Notenbankensystems.

Das Fiat-Geld soll schnellstmöglich in das ultimative Geld, nämlich Gold, getauscht werden. Die Lage am Goldmarkt wurde zudem durch die Tatsache verschärft, dass die Schweizer Raffinerien Valcambi, Heraeus und Pamp die Produktion von Barren und Münzen stoppen mussten. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass knapp 70 Prozent aller Goldbarren weltweit in der Schweiz hergestellt werden.

Den Edelmetallhändlern sind somit die meisten Produkte ausgegangen. Zahlreiche Banken haben den Goldhandel schon vor Jahren eingestellt. Für Privatanleger ist der Goldkauf schwieriger denn je.

Goldpreis koppelt sich vom Papiergold ab

Zahlreichen Investoren ist es wichtig, echte Barren oder Münzen zu kaufen, frei nach dem Motto: „nur Bares ist Wahres“. Dadurch ist die Nachfrage nach physischem Gold massiv angestiegen. Den Kauf von Papiergold lehnen diese Sachwertinvestoren aus gutem Grund strikt ab.