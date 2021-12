Vermögensverwalter nehmen Russland ins Depot

Platz eins geht an den vermögensverwaltenden Mischfonds Ethna-Aktiv E (764930). Auf dem zweiten Rang findet sich der Axa US Short Duration Bond High Yield (A0MP9B). Fondsmanagerin Anne Yobage sucht nach den interessantesten, vornehmlich kurzlaufenden US-Unternehmensanleihen minderer Bonität (non Investment Grade).In den vergangenen zwölf Monaten schaffte der Fonds eine Rendite von 9,10 Prozent bei einer äußerst geringen Volatilität von knapp drei Prozent (zu den Top-Seller-Listen). Der mit Abstand offensivste der zehn meistgekauften Fonds ist der DWS Russia (939855). Rund 270 Prozent ging es mit dem Russland-Fonds seit Februar 2009 bereits bergauf. Um sein Top vom Juni 2008 zu erreichen, müsste er sich jedoch noch einmal verdoppeln.Zu ersten Mal seit vielen Wochen nicht mehr in der Top-Seller-Liste der DAB Bank vertreten: der Carmignac Patrimoine (A0DPW0).