Vermögensverwalter über Gold „Der Goldpreis kann bis Jahresende deutlich zulegen“

Was wird eine Unze Gold am Jahresende kosten? Was ist der ideale Goldanteil in einem defensiven, einem ausgewogenen und in einem chancenorientierten Depot? Und ist Silber eine echte Alternative zu Gold? Diese und andere Fragen beantwortet Jörg Jubelt von PMP Vermögensmanagement in Düsseldorf im Gespräch mit DAS INVESTMENT.com.