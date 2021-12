VGF wählt neuen Vorstand

VGF Summit 2012 in Bildern

Neu in den Vorstand des Branchenverbandes rücken Marc Drießen (Hesse Newman Capital), Sönke Fanslow (Hansa Treuhand) und Hubert Spechtenhauser (Hannover Leasing). Mario Liebermann (Fondsmanagement Düsseldorf) und Joachim Seeler (mittlerweile Lloyd Fonds) sind dagegen wegen beruflicher Veränderung ausgeschieden.Die Mitgliederversammlung fand statt im Vorlauf zum Branchentreffen auf dem VGF Summit am 7. und 8. Februar. Mehr über den Kongress in Kürze auf DAS INVESTMENT.com