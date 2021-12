Volker Schilling lobt Goldfonds von Craton Capital „Könnten die ersten paar Handelstage des neuen Bullenmarktes sehen“

Wenig Schwankungen hat er nicht, aber dafür ist der(WKN 964 907) auch mit der Renditegenerierung nicht eben zimperlich, denn das Portfolio von Markus Bachmann verteuerte sich im laufenden Jahr um ganze 132 Prozent. An der diesjährigen „Goldminen-Erholung“, die sich womöglich zu einer handfesten Hausse entwickelt, hatte der Fondsmanager in jedem Fall prächtig partizipiert.Dabei schielt der wohnhafte Südafrikaner derzeit insbesondere auf ein anderes Edelmetall:so der Fondsmanager mit einem kurzen Lagebericht.Das Thema Silber setzt Bachmann beispielsweise über Firmen wie Tahoe, Fortuna Silver oder Silver Standard um! Leider gebe es fast keine reinen Silberproduzenten mehr. Tahoe und Silver Standard haben auch Gold in ihrem Produktionsprofil. Trotzdem ist Bachmann mit diesen Firmen zufrieden, denn diese geben demein solides Exposure.Wir erwähnten es bereits an anderer Stelle: Bachmann ist kein Mann, der großspurig potenzielle Goldpreise in den Himmel malt, aber Argumente hat er immer zu Hand, warum dieses erste Halbjahr erst der Anfang einer mehrjährigen Goldhausse sein könnte. Wir halten Sie auf dem Laufenden und bleiben mit Markus Bachmann im Gespräch. Mit seinem Fonds ist er in jedem Fall in der Spur, diese Handschrift gefällt uns!