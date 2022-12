Im November musste die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) wieder einmal diverse Finanzmarktteilnehmer verwarnen und Ermittlungen einleiten. Besonders häufig ging es um Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen ohne die dafür nötige Erlaubnis nach deutschem Kreditwesengesetz (KWG) oder Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Auch gegen Betrug mit Aktien, Identitätsdiebstahl und fehlende Wertpapierprospekte schritten die Finanzaufseher ein. Hier kommt der Überblick:

Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis

Um in Deutschland Bankgeschäfte zu betreiben, benötigen Unternehmen eine Erlaubnis der Bafin. Immer wieder bieten Firmen ohne Zulassung Geldanlage-Produkte im Internet an. Die Finanzaufsicht, das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter raten, bei Finanzdienstleistungen im Internet äußerst vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen. Oft fehlen auf kriminellen Internetseiten etwa Angaben zum Firmensitz und Impressum. Ob ein Unternehmen von der Bafin zugelassen ist, lässt sich in der Unternehmensdatenbank der Finanzaufsicht nachschauen.

In diesem Monat hat die Bafin Ermittlungen gegen folgende Firmen aufgenommen, die Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis angeboten haben:

Maxvol , mit der Website maxvol.co , eine Handelsplattform für Aktien, Forex-Werte, Rohstoffe, Indizes und Kryptowerte.

, mit der Website , eine Handelsplattform für Aktien, Forex-Werte, Rohstoffe, Indizes und Kryptowerte. Upkrypto mit der Website upkrypto.com

mit der Website TradeoFx mit der Website tradeofx.com

mit der „Fundrow“ mit der Website fundrow.co

mit der Incendiary Group LTD mit der Plattform tradeunion.pro



mit der Plattform BTC EU mit der Website btceu.pro

mit der Website Mixfinancing mit der Website mixfinancing.com



mit der Website GKFX LLC mit der Website gk-fx.co



mit der Website Fischer & Partner Ltd mit der Website fischer-group-consulting.de



mit der Website EUPAC Digital Services Ltd. mit der Website trillant.com

mit der Website Betreiber der Website shorestar.ru/Bitcoins_Wealth/? , mit dem Angebot der Trading - Software „Bitcoins Wealth“

, mit dem Angebot der - KasseBank mit der Website kassebank.com

mit der Website EUREKA MITTEL mit der Website eureka-mittel.com



mit der Website Alpine-Profit mit der Website alpineprofit.com



mit der Website ViaChains mit der Website viachains.com



mit der Website Invest Ecapitals mit der Website invest-ecapitals.com



mit der Website Crypto Trading Growth mit der Website cryptotradinggrowth.com



mit der Website Shenanigans Consulting LTD mit der Website stamcapitalinvest.ltd



mit der Website PNL Advanced mit der Website pnladvanced.com



mit der Website GMA Pros Ltd. mit der Website gmapros.co



Auch die Quova Group AG und die Quova Technologies GmbH sind ohne Erlaubnis der Bafin unterwegs. Eigenen Angaben zufolge betreiben die Gesellschaften gemeinschaftlich die Handelsplattform quova.io. Der Aufsicht liegen Hinweise vor, dass die Unternehmen zuvor auch eine Plattform unter der Website quova.de verwalteten. Zudem behaupten die Betreiber gegenüber Kunden eine Verbindung zu dem von der Bafin beaufsichtigten Institut Quantumrock Capital GmbH zu besitzen – was nicht stimmt.

Ebenso ohne Erlaubnis der Aufsicht ist Parallax Consulting LTD. Das Unternehmen nimmt nach Erkenntnissen der Bafin unaufgefordert telefonischen Kontakt zu Verbrauchern auf und bietet ihnen an, Aktien der „Prokon Regenerative Energien eG“ abzukaufen. Damit das Geschäft zustande kommt, muss der Verkäufer mindestens 500 Aktien verkaufen. Dabei verweist das Unternhemen auf ein Angebot im Bundesanzeiger und behauptet, als „Tochtergesellschaft des Bundesanzeigers“ zu handeln. Sollten die Angesprochenen keine entsprechenden Aktien oder nicht die vorgeschriebene Mindestmenge von 500 Stück besitzen, bietet die Parallax Consulting LTD an, diese für sie günstiger zu erwerben und später mit Gewinn abzukaufen. Um das zu bewerkstelligen, fordert die Firma Betroffene zur Zahlung des Kaufpreises auf.

Zudem in Schwierigkeiten steckt StakeFX Markets Ltd mit der Website stakefx.com, welche keine Erlaubnis der Bafin besitzt. Gegenüber Kunden behauptet die Gesellschaft, eine Verbindung zu der zypriotischen Gesellschaft Stak FX Ltd zu haben – was jedoch nicht der Wahrheit entspricht.