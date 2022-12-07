Benachrichtigungen Alles als gelesen markieren
NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis
ETF-Portal NEU
News
Datenbank
Kapitalanlage
Altersvorsorgedepot
Karriere
Service
Experten
Newsletter
Podcast
Fondsanalyse-App
Alle wichtigen Fonds-Daten jederzeit mobil zur Hand. Analysen, Vergleiche und Portfoliomanagement jetzt unterwegs nutzen.
Laden Im App Store
Jetzt Bei Google Play
Mein Konto
Einloggen Registrieren Kontoeinstellungen Meine Merkliste Newsletter
Watchlist Musterdepot
Ausloggen

Schlimme Finger im November 2022 Vor diesen Finanzdienstleistern warnt aktuell die Bafin

Betrug mit Porsche-Aktien, falsche Hilfsangebote sowie lukrative Jobangebote unter falschem Namen: Die Finanzaufseher der Bafin haben im November wieder einigen dubiosen Anbietern das Geschäft verboten. Hier ist der Überblick.

Die Zentrale der Bafin
Die Zentrale der Bafin: Vermeintlich lukrative Jobangebote und falschem Namen häuften sich laut der Finanzaufsicht im November. | Bildquelle: Imago Images / Hannelore Förster
Von  | ehem. Redakteurin
Aktualisiert am:
Inhalt

Im November musste die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) wieder einmal diverse Finanzmarktteilnehmer verwarnen und Ermittlungen einleiten. Besonders häufig ging es um Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen ohne die dafür nötige Erlaubnis nach deutschem Kreditwesengesetz (KWG) oder Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Auch gegen Betrug mit Aktien, Identitätsdiebstahl und fehlende Wertpapierprospekte schritten die Finanzaufseher ein. Hier kommt der Überblick:

Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis

Um in Deutschland Bankgeschäfte zu betreiben, benötigen Unternehmen eine Erlaubnis der Bafin. Immer wieder bieten Firmen ohne Zulassung Geldanlage-Produkte im Internet an. Die Finanzaufsicht, das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter raten, bei Finanzdienstleistungen im Internet äußerst vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen. Oft fehlen auf kriminellen Internetseiten etwa Angaben zum Firmensitz und Impressum. Ob ein Unternehmen von der Bafin zugelassen ist, lässt sich in der Unternehmensdatenbank der Finanzaufsicht nachschauen.

In diesem Monat hat die Bafin Ermittlungen gegen folgende Firmen aufgenommen, die Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis angeboten haben:

  • Maxvol, mit der Website maxvol.co, eine Handelsplattform für Aktien, Forex-Werte, Rohstoffe, Indizes und Kryptowerte.
  • Upkrypto mit der Website upkrypto.com
  • TradeoFx mit der Website tradeofx.com
  • „Fundrow“ mit der Website fundrow.co
  • Incendiary Group LTD mit der Plattform tradeunion.pro
  • BTC EU mit der Website btceu.pro
  • Mixfinancing mit der Website mixfinancing.com
  • GKFX LLC mit der Website gk-fx.co
  • Fischer & Partner Ltd mit der Website fischer-group-consulting.de
  • EUPAC Digital Services Ltd. mit der Website trillant.com
  • Betreiber der Website shorestar.ru/Bitcoins_Wealth/?, mit dem Angebot der Trading-Software „Bitcoins Wealth“
  • KasseBank mit der Website kassebank.com
  • EUREKA MITTEL mit der Website eureka-mittel.com
  • Alpine-Profit mit der Website alpineprofit.com
  • ViaChains mit der Website viachains.com
  • Invest Ecapitals mit der Website invest-ecapitals.com
  • Crypto Trading Growth mit der Website cryptotradinggrowth.com
  • Shenanigans Consulting LTD mit der Website stamcapitalinvest.ltd
  • PNL Advanced mit der Website pnladvanced.com
  • GMA Pros Ltd. mit der Website gmapros.co

Auch die Quova Group AG und die Quova Technologies GmbH sind ohne Erlaubnis der Bafin unterwegs. Eigenen Angaben zufolge betreiben die Gesellschaften gemeinschaftlich die Handelsplattform quova.io. Der Aufsicht liegen Hinweise vor, dass die Unternehmen zuvor auch eine Plattform unter der Website quova.de verwalteten. Zudem behaupten die Betreiber gegenüber Kunden eine Verbindung zu dem von der Bafin beaufsichtigten Institut Quantumrock Capital GmbH zu besitzen – was nicht stimmt.

 

Ebenso ohne Erlaubnis der Aufsicht ist Parallax Consulting LTD. Das Unternehmen nimmt nach Erkenntnissen der Bafin unaufgefordert telefonischen Kontakt zu Verbrauchern auf und bietet ihnen an, Aktien der „Prokon Regenerative Energien eG“ abzukaufen. Damit das Geschäft zustande kommt, muss der Verkäufer mindestens 500 Aktien verkaufen. Dabei verweist das Unternhemen auf ein Angebot im Bundesanzeiger und behauptet, als „Tochtergesellschaft des Bundesanzeigers“ zu handeln. Sollten die Angesprochenen keine entsprechenden Aktien oder nicht die vorgeschriebene Mindestmenge von 500 Stück besitzen, bietet die Parallax Consulting LTD an, diese für sie günstiger zu erwerben und später mit Gewinn abzukaufen. Um das zu bewerkstelligen, fordert die Firma Betroffene zur Zahlung des Kaufpreises auf.

Zudem in Schwierigkeiten steckt StakeFX Markets Ltd mit der Website stakefx.com, welche keine Erlaubnis der Bafin besitzt. Gegenüber Kunden behauptet die Gesellschaft, eine Verbindung zu der zypriotischen Gesellschaft Stak FX Ltd zu haben – was jedoch nicht der Wahrheit entspricht.

Seite 1/4
Nächste Seite
Empfehlungen der Redaktion
Foto: So entwickeln sich die Immobilienpreise in Deutschland
Prognose bis 2035
So entwickeln sich die Immobilienpreise in Deutschland
Wie entwickeln sich künftig die Preise am Immobilienmarkt? Das untersuchte das Hamburger Welt-Wirtschafts-Institut (HWWI) im Rahmen des Postbank Wohnatlas 2022. Das Ergebnis: In vielen deutschen Städten können Eigentümer mit einem Preisanstieg rechnen – jedoch nicht in allen.
Foto: Vor diesen Finanzdienstleistern warnt aktuell die Bafin
Schlimme Finger im Oktober 2022
Vor diesen Finanzdienstleistern warnt aktuell die Bafin
Betrug mit Starlink-Aktien, falsche Hilfsangebote sowie ein angeblich lukratives Jobangebot im Bereich „Treuhandabwicklung und Transaktionsmanagement“: Die Finanzaufseher der Bafin haben im Oktober wieder einigen dubiosen Anbietern das Geschäft verboten. Hier ist der Überblick.
Meistgelesen
1
Korrelationen im Umbruch
Warum die alte Goldregel plötzlich nicht mehr gilt
2
Preiskampf
Stoxx Europe 600 für 0,05 Prozent: Die DWS unterbietet Amundi
3
Flexibilität oder Förderung
Altersvorsorgedepot oder ETF-Sparplan was lohnt sich mehr?
4
Altersvorsorge
Passiv für 0,1 Prozent oder aktiv bis 1,5 Prozent so baut die Deka ihr Vorsorgedepot
Top-News
Foto: Das sind die 10 aktiven Fonds mit den höchsten Zuflüssen im August
DI+ Flow-Ranking
Das sind die 10 aktiven Fonds mit den höchsten Zuflüssen im August
In welche aktiv gemanagten Fonds flossen im August die meisten Anlegergelder? Wir werten ab jetzt jeden Monat aus, welche Fonds im Vormonat die höchsten Netto-Zuflüsse hatten.
Foto: Diese Fonds sind die Lieblinge der FNZ-Kunden
Depotauswertung August 2026
Diese Fonds sind die Lieblinge der FNZ-Kunden
Die FNZ Bank beobachtet stets die Mittelflüsse in ihren Kundendepots. Hier erklärt FNZ-Bank-Chef Manuel Loos, welche aktiv gemanagten Fonds jüngst besonders beliebt waren.
Foto: Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern
DI+ MaRisk
Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern
Ab Januar 2027 gelten für kleine und mittlere Wertpapierinstitute eigene Risikomanagement-Regeln, gestaffelt nach Firmengröße. Rechtsanwalt Jörg Streißle erklärt die Neuerungen.
Foto: Die größten Themen-ETFs in Europa
Ranking
Die größten Themen-ETFs in Europa
Das Geld kehrt zurück in die Themen-ETFs – aber es sucht sich neue Lieblinge. Die 20 größten Themenfonds Europas und ihre Trends.
Anzeige
Foto: Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Ab dem 1. Januar 2027 ändert das Altersvorsorgedepot die Spielregeln der geförderten privaten Altersvorsorge. Wir möchten von Ihnen wissen, wie das Ihre Beratungspraxis ändert.
Foto: Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
DI+ Beispielrechnung
Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
60 Euro Zuschuss vom Staat, 60 Euro Sparrate im Monat: So könnte ein 30-jähriger Vater mit einem zweijährigen Kind auf netto 637 Euro Extra-Rente im Monat kommen.
Nach oben
×
Suche unterstützt von
Schnellzugriff
Podcasts Fonds- & ETF-Suche Whitepaper Ihr Konto
News
News-Übersicht
Personalien Unternehmen Finanzmärkte Politik & Gesellschaft Recht & Regulatorik
Analysen
Denker der Wirtschaft Whitepaper Interviews Studien & Umfragen Kommentare
Service
Termine & Events E-Paper Podcasts Videos
Datenbank
ETF-Suche
ETF-Vergleich Die besten ETFs Die größten ETFs Neue ETFs Nachhaltige ETFs ETF-Anbieter
Fonds-Suche
Fonds-Vergleich Die besten Fonds Die größten Fonds Neue Fonds Nachhaltige Fonds Fonds-Anbieter
Service
Watchlist Musterdepot Fondsplan-Rechner 100 Fondsklassiker Große Fondsstatistik Kurs-Alarm
Altersvorsorgedepot
Übersicht
Die Grundlagen Für Berater & Vermittler Praxisfälle
Förderrechner
Kapitalanlage
ETFs
Klassische ETFs Aktive ETFs Welt-ETFs Themen-ETFs Dividenden-ETFs ETCs
Fonds
Aktienfonds Mischfonds Rentenfonds Geldmarktfonds Deutschlandfonds Immobilienfonds
Finanzprodukte
Aktien Alternatives Anleihen Gold & Edelmetalle Immobilien Krypto Rohstoffe Währungen
Dienstleister
Asset Manager Depotbanken Finanzberater Fintechs KVGs Maklerpools
Karriere
Übersicht
Die besten Arbeitgeber Gehaltsreport Karrieretipps Karrierewege
Service
Tools
Sparplanrechner Musterdepot Profi-Depots Watchlist
Termine
Kongresse Online-Schulung Webinare Private Banking Kongress
Formate
Newsletter E-Paper Podcasts Videos
Experten Anzeigen
Schwellenländer
ETFs
Globale Investments
Themenfonds
Alternative Anlagen
Schwellenmärkte
Aktives Management
Familienunternehmen
Tradition
Globale Investmentstrategien
Altersvorsorge
Research Insights
Langfristiger Fokus
Wertorientiert
Research-Stärke
Globale Perspektive
Research-basiert
Nachhaltigkeit
ETFs
Marktführer
Globale Expertise
Über unsere Experten
Ob Analysten, Portfoliomanager oder CEOs: Unsere Experten sind Marktprofis aus dem Asset Management, die ihre Einblicke mit Ihnen teilen. Sie liefern klare Markteinschätzungen, fundierte Analysen und berichten darüber, wie sie ihre Strategien taktisch anpassen.
dasinvestment.com © 1996-2026 Das Investment
Cookie-Einstellungen
Artikel gemerkt Artikel entfernt Artikel erfolgreich entfernt Artikel wiederhergestellt
Der Artikel wurde zu Ihrer Merkliste hinzugefügt. Der Artikel wurde von Ihrer Merkliste entfernt.
Zur Merkliste