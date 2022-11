Ranking von Universal Investment Das sind die Top-Aktien der Fondsprofis

Profi-Investoren halten an ihren Investitionen in die großen Tech-Firmen fest – allen Kurseinbrüchen und Diskussionen über das Comeback unterbewerteter Aktien zum Trotz. Das geht aus der aktuellen Fonds-Analyse von Universal Investment hervor, für die der Fondsdienstleister die Aktien in 800 Publikumsfonds auf der eigenen Plattform analysiert hat.

Zum Ende des dritten Quartals lagen demnach große Tech-Titel aus den USA bei den Fondsmanagern vorn. Allerdings holen europäische Unternehmen auf – und das in einem äußerst schwierigen Jahr mit Krisen, die teils besonders Europa treffen, analysiert Universal Investment. Neben Technik- und Versicherungsunternehmen sind auch Pharma- und Kosmetikkonzerne unter den Top Ten. Zwei Unternehmen stammen aus Deutschland.

Insgesamt liegt der Wert aller Aktientitel auf der Plattform von Universal Investment dem Fondsdienstleister zufolge bei 57,6 Milliarden Euro. Die zehn beliebtesten Aktien machen derzeit 8,6 Prozent des Gesamtvolumens der Publikumsfonds aus.

Die Kennzahlen stammen vom Finanzportal Onvista (Stand: 24. November 2022).