Amerika im Mittelpunkt Wall-Street-Konzentrat – so legt der RBC US Equity Focus an

Der Ukraine-Krieg und die Inflation haben Europas Wirtschaft fest im Griff. Selbst eine Rezession halten viele Experten für sehr wahrscheinlich. Letztere könnte zwar die USA auch in Mitleidenschaft ziehen. Dennoch spricht einiges dafür, dass US-Unternehmen diese Belastung deutlich besser wegstecken als ihre europäischen Pendants. Ein seit vielen Jahren zu beobachtendes Phänomen, das Star-Investor Warren Buffett einst mit dem Spruch „Wette niemals gegen Amerika“ auf den Punkt brachte.

Ein Satz, den wohl auch die Macher des RBC US Equity Focus (ISIN: LU1868743664) unterschreiben würden. Denn wie der Name verrät, fokussiert sich der Fonds auf 30 bis 40 an der Wall Street gehandelte Aktien. Seit seiner Auflegung im November 2018 hat er mit einem Wertzuwachs von 87,2 Prozent nicht nur Wettbewerber übertrumpft, sondern auch den breiten S&P-500-Index – was auf Dauer nur wenigen Fonds gelingt.

Hinter dem Produkt steht das Team von RBC Bluebay Asset Management, einer Tochtergesellschaft der Royal Bank of Canada. Als Verwaltungsgesellschaft fungiert jedoch Candriam Luxembourg. Das Team umfasst 14 Mitarbeiter, an der Spitze steht Habib Subjally. Obwohl die Manager auf eine langfristige Strategie setzen, machte die turbulente Börsenlage der vergangenen Monate auch bei ihnen ein paar Umstellungen nötig, wie Portfoliomanager Kilian Niemarkt erklärt. Gehen musste zum Beispiel ein Einzelhändler mit Lieferkettenproblemen, kommen durfte ein Getränkehersteller mit Preissetzungsmacht. Dieser schaffte es Niemarkt zufolge trotz Preiserhöhungen, seine Verkaufszahlen zu halten

Bei der Titelauswahl liegt den Managern auch das Thema Nachhaltigkeit am Herzen. Dabei achten sie besonders auf soziale Aspekte sowie eine gute Unternehmensführung. Um das sicherzustellen, führen die Manager regelmäßige Gespräche mit Mitarbeitenden. Auch Ex-Mitarbeiter werden ins Boot geholt. Der Grund: Angestellte sind ein enormer Kostenfaktor – um diesen zu reduzieren, ist es wichtig, sie langfristig zu halten.

Läuft es bei einer Firma mal nicht rund, riskiert diese jedoch nicht gleich einen Rauswurf. „Das verschiebt das Problem nur“, meint Niemarkt. Stattdessen fordert das Fondsmanagement von den Firmen Verbesserungspläne an.

Warum er auch künftig mit einem überdurchschnittlichen Abschneiden des RBC US Equity Focus rechnet, erklärt Niemarkt so: „Jeder Titel im Portfolio hat ein einzigartiges, schwer zu reproduzierendes Element, welches ihm einen Vorteil verschafft.“ Ohne Zweifel ein Auswahlkriterium, das auch Warren Buffett überzeugen würde.