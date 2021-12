Börsenwert vs. Wirtschaftskraft Wann sind Tech-Aktien mehr wert als die Wirtschaft?

Zugegeben, die Überschrift klingt etwas kryptisch. Also anders: Wann sind Tech-Aktien an der Börse mehr wert als die gesamte Wirtschaftsleistung weltweit in einem Jahr? Fondsmanager Sven Lehmann von HQ Trust hat nachgerechnet.