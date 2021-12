Kein Opium fürs Volk Warum es gar nicht so schlecht ist, dass Peking durchgreift

Vom weiter vorhandenen Knatsch um Evergrande mal abgesehen – die Regierung in China nimmt heimische Unternehmen weiter ziemlich hart ran. Vor allem jene aus der Technologiebranche. Doch was auf den ersten Blick wie Staatswillkür aussieht, sind sinnvolle Maßnahmen, die dem Land am Ende helfen werden. Vor allem Eltern und dem Wettbewerb.