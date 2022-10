Teilen

Altersvorsorge in Deutschland Jeder 4. Lebensversicherer zahlt Garantie aus Überschüssen

21 von 80 Lebensversicherern in Deutschland haben 2021 nicht ausreichend hohe Renditen am Kapitalmarkt erwirtschaftet, um damit ihre Garantieversprechen aus der Vergangenheit bedienen zu können. Das zeigen ihre Zinsergebnisse an, die Hinweise auf die finanzielle Verfassung der Versicherer geben.