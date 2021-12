191 Fonds im Crashtest Die besten dynamischen globalen Mischfonds

Angesichts des erreichten Zinsniveaus und einer irgendwann einmal auch in Europa bevorstehenden Zinswende zweifeln manche Marktbeobachter nicht ganz zu Unrecht an, dass die Anleiheseite die Performance von Mischfonds künftig noch derart beflügeln kann, wie sie es in den vergangenen Jahren getan hat. Dies betrifft allerdings vor allem defensive Produkte, die einen großen Teil ihres Portfolios an den Rentenmärkten investieren.Bei den dynamischen globalen Mischfonds, um die es im aktuellen Crashtest geht, spielen Anleihen nur eine Nebenrolle. Sogar Cash ist für einige der Fondsmanager aktuell attraktiver als die Rentenmärkte. Den Hauptpart bei den Fonds übernehmen aber ohnehin die Aktien.Allerdings agiert Fondsmanager Barnaby Wiener schon länger eher zurückhaltend. Die Fonds auf den Plätzen 2 und 3 hingegen setzen nahezu ihr gesamtes Vermögen auf die Dividendentitel. Anders sieht es beim Gewinner im Bereich Stresstest aus. Der Deutsche Bank Zins & Dividende Offensiv muss stets mindestens 35 Prozent in Zinstitel investieren und hält aktuell sogar knapp 60 Prozent in Anleihen und Cash.Vor einem Jahr musste sich Fondsmanager Barnaby Wiener im Crashtest noch mit dem dritten Platz begnügen. In diesem Jahr liegt er auf Platz 1. Er ist zwar in keinem der drei Teilbereiche (Performance, Stresstest, Rating) absolute Spitze, erzielt dafür aber überall solide Werte. Bei der Ein-Jahres-Performance erreicht der Fonds des Bostoner Investmenthauses MFS mit rund 19 Prozent den zweitbesten Wert.Der Brite setzt auf Qualitätswerte, die er möglichst günstig einkauft. Die Auswahl erfolgt über einen fundamentalen Bottom-up-Ansatz . Basiskonsumgüter sind mit knapp 20 Prozent der am stärksten gewichtete Sektor. Colgate-Palmolive Danone und Nestlé sind seine größten Einzelwerte.Daneben hat Wiener die Flexibilität, so viel Anleihen und Cash beizumischen, wie er es für angebracht hält. Außerdem kann er seine Quoten über Indexderivate steuern.Schon seit geraumer Zeit agiert Wiener eher vorsichtig. Die Aktienquote liegt bei etwa 50 Prozent. Rund ein Viertel des Portfolios steckt in Cash, 15 Prozent sind in Anleihen und 10 Prozent in sonstigen Instrumenten wie Währungsderivaten investiert.