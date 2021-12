22 Fragen an Shogo Maeda „Bei Facebook habe ich ein ungutes Gefühl“

Ich erinnere mich da an nichts, das einen besonderen Eindruck bei mir hinterlassen hätteZum größten Teil über ein Stipendium. Den amerikanischen Universitäten und den japanischen Stiftungen, die mir das ermöglicht haben, bin ich heute noch dankbarIch kenne niemanden in der Branche so gut, dass ich mir daran ein Vorbild nehmen könnteEs ist nach wie vor ein Kern-Investment, aber ... Les Misérables von Victor Hugo – das einzige Buch, bei dem ich mich erinnern kann, es in meiner Kindheit gelesen zu habenMit dem Blick nach vornIch schalte mein Blackberry aus, gehe früh aus dem Büro, gönne mir ein gutes Essen und schlafe anschließend tief und seligDarauf, mich fast 30 Jahre lang als Fondsmanager gehalten zu habenÜber einen Mann, der in einer ruhigen Lounge am Flughafen ohne Hemmungen telefoniert hat. Wie soll es erst werden, wenn die amerikanischen Fluglinien das Handy-Verbot im Flugzeug aufheben?Niemandem – ich möchte mich hinterher nicht entschuldigen müssenAlte japanische Schwerter. Einige Stücke meiner Sammlung stammen aus dem 15. JahrhundertBei Ebay nichts, aber über Yahoo Auctions habe ich kürzlich alte japanische Schwertmontierungen gekauft... etwas, das ich vielleicht in Zukunft nutzen werde. Derzeit bereitet es mir noch ein zu ungutes Gefühl, keine Kontrolle über die Verbreitung meiner persönlichen Daten zu haben Good Luck !!Bei Talkshows, in denen Schriftsteller, Professoren oder andere Experten ihre oft naiven Kommentare zu aktuellen Themen gebenMusik, aber dort eher KlassikEin Wohltätigkeits-Konzert von Ryu Goto , einem talentierten jungen GeigerSo ziemlich jede. Auf so etwas achte ich nicht sonderlichGanz klar Bier. Wein ist mir zu kompliziertMir fällt keiner einIch spende regelmäßig Geld an die japanische Stiftung, der ich mein Stipendium verdanke und die japanischen Studenten auch heute noch ein Studium an der damals von mir besuchten Universität in den USA ermöglichtEntweder in Tokio, wo ich im Moment zu Hause bin, oder in meiner Heimatstadt, die rund zwei Autostunden von Tokio entfernt liegt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Tokio überfüllt ist. Aber die Stadt bietet sehr viel Komfort, Kultur und gute KücheDer 1957 in Shizuoka geborene Japaner studiert Betriebswirtschaft an der Wesleyan University in Connecticut und Politikwissenschaft an der Columbia University in New York und verbringt in dieser Zeit auch ein Auslandssemester in Taiwan.Seine berufliche Karriere startet er 1981 als Aktienanalyst bei Nomura in Tokio. Vier Jahre später wechselt er als Fondsmanager zu Manufacturers Hanover, kehrt aber 1987 zu Nomura zurück, wo er bis 1994 Portfolios für japanische Aktien betreut.Anschließend wechselt Maeda als Leiter für diesen Bereich zu Goldman Sachs Asset Management und steigt dort zum Aktien-Chef für die gesamte Pazifik-Region auf. Seit Januar 2006 leitet er das japanische Aktienteam von Schroders und managt zudem persönlich den Schroder Japanese Equity.