22 Fragen an Tobias Klein „Die Effizienzmarkt-Hypothese von Eugene Fama ist unsinnig“

Es lohnt sich, in gute Maschinen zu reinvestieren – gesammelt als junger Schüler, der in der Nachbarschaft den Rasen mäht. Damals habe ich mir einen der ersten Akku-Rasenkantenschneider zugelegt und in der Folge sowohl meine Buchungen als auch den Stundenlohn gesteigertEin Teil kam von zu Hause und zeitweise gab es auch etwas Bafög. Ich hatte aber immer mindestens einen Nebenjob – den längsten als HiWi bei der Fraunhofer Gesellschaft Nein, nicht wirklich. Mein Ideal hätte aber wohl den Instinkt von Warren Buffett , nutzte die Algorithmen von Jim Simons und die Behavioural-Finance-Erkenntnisse von James Montier Wenn Sie diese einzeiligen Börsenweisheiten meinen – die nimmt hoffentlich keiner ernst. In Bezug auf Theorien mit wissenschaftlichem Anspruch fällt mir dazu allerdings die Effizienzmarkt-Hypothese von Eugene Fama ein An Engine, not a Camera von Donald MacKenzieResearch! Getreu dem Motto: „Denken hilft!“Das Ergebnis ist schon Belohnung genug. Und: Lieber gleich wieder ans Research – die Konkurrenz schläft nichtDas habe ich eigentlich gerade jetzt, weil wir nach einer Schwächephase in 2007 wieder in allen Strategien und über alle Vergleichszeiträume ganz, ganz vorne mit dabei sindDas habe ich – offensichtlich – schnell wieder vergessen könnenDas sollte diese Person dann besser direkt von mir selbst erfahren. Da fällt mir übrigens gerade wieder etwas zu Frage 9 ein ...IdeenIch habe ein I-Phone. Aus humanitären Gründen hat Apple diese Geräte bewusst so konstruiert, dass diese sich bereits nach kürzester Betriebszeit selbstständig ausschaltenIch nutze diesen Dienst nicht ernsthaftDas ist die einfachste Frage: Breaking Bad Bei fast allem anderen – insbesondere bei Reality-TV oder Casting ShowsBedingt durch meine Söhne derzeit eher wieder Fußball. Der jüngste ist natürlich für Bayern, der ältere und ich leiden derzeit mit dem HSVDas Rückrundenspiel HSV gegen Eintracht Frankfurt Auf meinen geerbten Daimler SP250 Dart von 1961. Der wurde nur sechsmal nach Deutschland ausgeliefert, und zugelassen sind nur noch zweiGesundheit der Familie und Ausbildung der Kinder – und nur dasDas hängt natürlich vom Essen ab. Wenn es passt, gern ein Weißbier von Unertl oder ein Helles von Augustiner Das letzte waren drei Patenkinder von World Vision Durch Familie und Freunde werden meine Schwerpunkte Hamburg und Frankfurt bleiben. Ich kann mir auch Exotischeres vorstellen – aber nur phasenweise, als ExkursionDer 48-jährige Düsseldorfer studiert Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität Karlsruhe und beginnt seine berufliche Karriere 1991 im Kapitalmarkt-Research von JP Morgan Investment Management in Frankfurt.Fünf Jahre später wechselt er als Leiter des Quantitativen Researchs zu Salomon Brothers Asset Management, wo er 1997 auch die Leitung des Aktienfonds-Managements übernimmt und 2001 zum Geschäftsführer aufrückt.Zum Flaggschiff-Produkt der 2002 in Citigroup Asset Management und 2003 in First Private umbenannten Gesellschaft entwickelt sich schon bald der Europa Aktienfonds Ulm : Mit diesem nach einem computergesteuerten Modell zusammengestellten Fonds feiert Klein insbesondere in den Jahren vor der Finanzkrise große Erfolge. Daneben betreut er den auf Dividendenaktien spezialisierten First Private Euro Dividenden Staufer.