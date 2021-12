26 Fonds im Crashtest Die besten Aktienfonds für Technologie-Aktien

Die Börse reagiert mit Vorlauf? Das mag eine Erfahrung sein, die häufig zutrifft. Aber längst nicht immer. Aktuelles Beispiel: Facebook. Als im Frühjahr 2018 erste Meldungen die Runde machen, der US-Konzern habe unautorisiert die privaten Daten von mehr als 50 Millionen Nutzern weitergegeben, kippt die Facebook-Aktie zwar kurz nach unten weg. Dann jedoch steigt sie bis Mitte Juli ungerührt weiter auf ein neues Allzeithoch. Erst danach folgt ein massiver Einbruch, zeitweise um mehr als 40 Prozent.

Die Furcht vor einer stärkeren Regulierung infolge des Facebook-Skandals ist eines jener Themen, die Social-Media-Aktien und letztlich die gesamte Technologie-Branche im zweiten Halbjahr 2018 belastet haben. Jedoch beileibe nicht das einzige. „Hinzu kamen Sorgen um das globale Wachstum und den weltweiten Handel sowie die Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank“, sagt Hyun Ho Sohn. Der Manager des Fidelity Global Technology konnte dem Facebook-Absturz relativ gelassen zusehen, er stand bei dem in Verruf geratenen Konzern lange Zeit nur an der Seitenlinie. Bis ihn die parallel mit den Kursen gesunkenen Bewertungen schließlich gegen Jahresende doch zurücklockten. Sohn: „Die Eigenschaften von Facebook sind einzigartig, und es gibt keine wirklichen Alternativen für Werbetreibende. Auf dem aktuellen Niveau ist die Aktie deshalb für mich ein Kauf.“

Trotz seiner zwischenzeitlichen Facebook-Abstinenz hat die schlechte Stimmung im Sektor den Fidelity Global Technology natürlich nicht ungeschoren gelassen: Zwischen Oktober und Dezember 2018 sackte der Anteilspreis zeitweise um bis zu 15 Prozent ab. Das ist jedoch nur ein Bruchteil dessen, was Anleger mit dem Fonds im vorangegangenen Aufschwung verdienen konnten. Auf Sicht der vergangenen fünf Jahre (Stichtag 14. Dezember 2018) beträgt der Wertzuwachs 163,73 Prozent – deutlich mehr als beim Durchschnitt der Vergleichsgruppe. Auch bei den Stresstest- und Aktivitäts-Kennzahlen sammelte der Fidelity Global Technology im jüngsten Crashtest fleißig Punkte, so dass er in der Endabrechnung mit insgesamt 61 Punkten Platz 1 belegt (siehe Tabelle).