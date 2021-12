85 Fonds im Crashtest Die besten Fonds für japanische Aktien

Nur drei Monate nach dem Reaktor-Unglück von Fukushima einen Fonds für japanische Aktien aufzulegen, dazu gehört Mut. Mut, der im Falle der Banque de Luxembourg belohnt wurde: Ihr im Juni 2011 gestarteter BL-Equities Japan – einer von zwei punktgleichen Siegern des jüngsten Crashtests – konnte den Anteilspreis seither um 152 Prozentpunkte steigern. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 13,7 Prozent. Zum Vergleich: Der Dax schaffte gerade einmal 6,1 Prozent, der Euro Stoxx 50 sogar nur 5,7 Prozent. Auch Japans führender Aktienindex Nikkei-225 hielt da nicht mit, landet aber immerhin bei 11,8 Prozent.

Dafür, dass japanische Aktien in den vergangenen Jahren ein besseres Investment waren als deutsche oder europäische, steht vor allem ein Name: Shinzo Abe. Japans seit Dezember 2012 amtierender Premierminister hat die Wirtschaft des Landes mit seiner Abenomics genannten Deregulierungs-Politik aus einem jahrzehntelangen Tiefschlaf gerissen und damit mehr bewirkt als in Deutschland drei aufeinanderfolgende Koalitions-Kabinette zusammen. Seit Oktober 2017 regiert Abe mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit und hat daraufhin das Reform-Tempo noch einmal angezogen. So will er ab 2019 mehrere hunderttausend Gastarbeiter ins Land lassen, um dem zunehmenden Fachkräftemangel Paroli zu bieten – eine im traditionell abgeschotteten Japan bis vor kurzem undenkbare Maßnahme.