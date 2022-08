Nicht im Rampenlicht Diese 7 Energie-Aktien sehen jetzt günstig aus

Am Thema Energie kommst Du in diesen Tagen nicht vorbei – auch als Investor. Nicht nur bei Rohstoff-Aktienfonds ist Big Oil natürlich in aller Munde. Aber wir haben noch tiefer gegraben und zeigen Dir in dieser Chart-Strecke sieben börsennotierte Unternehmen, deren Namen Du vielleicht noch nicht kennst. Auf den ersten Blick sehen sie alle recht günstig aus. Aber Vorsicht! Wir zeigen Dir, worauf Du im Einzelfall achten musst.