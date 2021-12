Amundi Asset Management 06.02.2018 Lesedauer: 3 Minuten

Aktien-Einschätzung Konstruktiv – trotz kurzfristiger Ermüdung

„Wir erwarten eventuelle Gewinnmitnahmen an den Aktienmärkten. Der Gewinnausblick dürfte jedoch die Fortsetzung eines positiven Trends in 2018 unterstützen“, so Romain Boscher und Diego Franzin, beide Co-Head of Equities bei Amundi Asset Management, in ihrem aktuellen Ausblick auf die Aktienmärkte.