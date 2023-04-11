Zum 1. April 2023 Amundi Deutschland mit neuer Geschäftsführerin

Seit 2019 gehörte sie bereits als Operative Chefin (Chief Operating Officer) der erweiterten Geschäftsführung von Amundi Deutschland an, jetzt rückt sie den engeren Lenkungszirkel auf: Seit Monatsbeginn hat Kerstin Gräfe einen neuen Job beim deutschen Arm von Amundi.

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Seit dem 1. April hat Amundi Deutschland eine neue Geschäftsführerin: Kerstin Gräfe wurde in das Gremium berufen. Die neue Geschäftsführerin gehörte bereits seit 2019 der erweiterten Geschäftsführung an, jetzt gehört sie auch zum engeren Führungs-Zirkel des deutschen Arms von Amundi.

Gräfe übernimmt die Verantwortung für die Bereiche Middle- und Back Office, Client Service, regulatorisches Reporting sowie Kunden-Reporting, Business Administration, strategische Projekte, IT und Facility Management.

Die neue Geschäftsführerin war vor ihrem Wechsel zu Amundi rund zwölf Jahre lang für Pioneer Investments tätig gewesen, wo sie zunächst Vermögensverwaltern, Pools und Plattformen betreute und später die Bereiche Bereiche Client Service und Reporting leitete. In der Vergangenheit war Gräfe auch für Swiss Life Asset Management und die inzwischen aufgelöste Augsburger Aktienbank tätig gewesen.

Das ist Amundi

Die Fondsgesellschaft Amundi hat ihren Stammsitz in Paris. Sie ist nach eigener Auskunft mit 5.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 35 Ländern tätig. Die Investment-Tochter der französischen Banken-Gruppe Crédit Agricole ist börsennotiert und verwaltete zum jüngsten Jahreswechsel rund 1,9 Billionen Euro.