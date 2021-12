Anbieter-Ranking 40 Allround-Versicherer im Fairness-Test

In zahlreichen Unternehmensnachrichten erklärt Deutschlands Assekuranz dieser Tage vermehrt, ihre Versicherten gerade jetzt zu unterstützen und bei finanziellen Engpässen helfen zu wollen. So zahlen beispielsweise Kfz-Versicherer den Kunden Beiträge zurück, wenn sie im aktuellen Corona-Jahr 2020 weniger mit dem Auto fahren.

Dadurch steige jetzt „auch die Chance zur Kundenbindung“, betonen die Marktforscher von Servicevalue aus Köln. „Denn die Versicherten richten in diesen Tagen viele Fragen zu den unterschiedlichsten Themen an ihre Versicherer.“ Daher sei die Branche jetzt in Beratung, Kommunikation oder der Leistungsabwicklung gefordert, so die Studienautoren.

Doch welche Vollversicherer überzeugen im Ernstfall und halten zügig die vereinbarten Leistungen ein? Um diese Frage zu beantworten, hat Servicevalue jetzt wieder in Kooperation mit der Zeitschrift Focus Money seine jährliche Untersuchung zur Fairness von Vollversicherern am deutschen Markt durchgeführt.

Die 20 fairsten Allround-Versicherer

Anhand von 27 Merkmalen zu Leistungen und Service der Anbieter bewerteten knapp 2.500 Kunden die 34 größten Allround-Versicherungsunternehmen. Dabei beurteilten sie die sechs Kategorien Kundenberatung, Kundenkommunikation, Preis-Leistungs-Verhältnis, Schutz und Vorsorge, Nachhaltigkeit und Verantwortung sowie die Leistungsabwicklung.

Vollversicherer Bewertung ADAC Versicherungen sehr gut Allianz sehr gut Cosmos Direkt sehr gut Ergo sehr gut Generali (inklusive vormals Aachen Münchener) sehr gut Huk 24 sehr gut Huk-Coburg sehr gut LVM sehr gut Mannheimer sehr gut Provinzial Rheinland sehr gut SV Sparkassenversicherung sehr gut VGH sehr gut DEVK gut Europa gut Hanse Merkur gut Helvetia gut Provinzial Nord Brandkasse gut VHV gut Westfälische Provinzial gut Württembergische gut

Sortierung der Unternehmen innerhalb der Kategorien in alphabetischer Reihenfolge Quelle: Benchmarkstudie „ Kundenurteil: Fairness von Versicherern 2020 “ der ServiceValue GmbH

Als gut oder sehr gut gelten demnach 20 der 40 Anbieter. „Die Ergebnisse der zehnten großen Kundenbefragung über die Performance der Vollversicherer zeigen eine enorme Stabilität der Branche“, kommentieren die Studienautoren. Damit seien die „Voraussetzungen für die Bewältigung der Corona-Krise“ geschaffen.