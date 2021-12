Servicevalue-Studie Das sind die 11 fairsten BU-Versicherungen 2020

Wer eine Versicherung abschließt, möchte sich im Schadensfall auf seinen Versicherer verlassen können. Gerade bei der Berufsunfähigkeitsversicherung (BU), bei der es im Fall der Fälle um die gesamte Existenz des Kunden gehen kann, ist dies besonders wichtig. Doch welche Versicherer ernten mit ihrer Schadensregulierung die größte Zufriedenheit? Wer wickelt Leistungsanträge unkompliziert und nachvollziehbar ab?

Dieser Frage ging das Forschungsinstitut Servicevalue in Zusammenarbeit mit Focus-Money in einer Studie zur Fairness in Sachen Schadenregulierung und Leistungsgewährung nach. Dafür haben die Forscher über 58.000 Kundenurteile in mehreren Versicherungskategorien eingeholt. Wir stellen Ihnen die elf fairsten Schadensregulierer in der BU-Versicherung vor.

Quelle: Servicevalue

Die Rankings für jede Sparte ergeben sich aus dem Mittelwert sämtlicher Kundenurteile je Versicherungsunternehmen auf einer Skala von 1 („ausgezeichnet“) bis 5 („schlecht“). Je niedriger also der so errechnete Mittelwert ist, desto zufriedener sind die Kunden mit diesem Versicherer. Ein „gut“ erhalten alle Unternehmen, die einen überdurchschnittlichen Wert erzielt haben. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit „gut“ bewerteten Unternehmen liegen, erhalten das Prädikat „sehr gut“.