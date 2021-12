Umfrage aus Vermittlersicht Die fairsten Versicherer und Pools für Makler

Insgesamt 3.821 Maklerstimmen haben die Marktforscher von Servicevalue für ihre aktuelle Wettbewerbsstudie „Fairste Maklerversicherer 2019“ eingeholt. Abgefragt haben sie in der dritten Auflage der Umfrage Angaben zu 30 einzelnen Service-Merkmalen – jeweils aus Maklersicht. Sie umfassen die sieben Leistungskategorien zentrale Vertriebsberatung, Maklerbetreuung, Produkte, Schulungen, Angebots- und Verkaufssoftware, Datenlieferungseffizienz sowie Betriebsablauf.

26 Mal die Bewertung „sehr gut“ vergeben:

Sparte Unternehmen Leben Die Bayerische Leben Helvetia Leben LV 1871 Leben Volkswohl Bund Leben WWK Kranken Alte Oldenburger Kranken Inter Kranken Münchener Verein Schaden Basler Schaden Die Haftpflichtkasse Schaden Gothaer Schaden Inter Schaden Interrisk Schaden Itzehoer Schaden NV-Versicherungen Rechtsschutz Arag Rechtsschutz Deurag Rechtsschutz KS / Auxilia Betriebliche Altersversorgung LV 1871 Betriebliche Altersversorgung WWK Gewerbe Inter Gewerbe Nürnberger Gewerbe Volkswohl Bund Maklerpool Maxpool Maklerpool Status Beratungsgesellschaft Maklerpool Vema Versicherungs-Makler-Genossenschaft

Maklerversicherer mit mehreren Auszeichnungen

Über gute Platzierungen hinaus dürfen sich einige Produktgeber über ein Prädikat in ihrer jeweiligen Sparte freuen. Und einige erhalten sogar in mehreren Sparten Auszeichnungen. So zählen die Anbieter Volkswohl Bund, WWK und LV 1871 in gleich zwei Sparten zu den Fairsten. Abräumer in diesem Jahr ist aber die Inter. Der Maklerversicherer aus Mannheim bekommt von den freien Vermittlern in den Sparten Gewerbe, Kranken und Schaden jeweils das Prädikat „sehr gut“.