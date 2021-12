Börsenjahr 2021 Anfang gut, Ende gut

„Blickt man auf die Historie, scheint es einen Zusammenhang zwischen der Performance in den ersten zehn und den letzten beiden Monaten zu geben. Je besser die Performance des S&P 500 vom Jahresstart bis zum Oktober ausfiel, desto besser war sie im Mittel auch in den Monaten November und Dezember. Fiel der marktbreite US-Aktienindex in den ersten zehn Monaten, lag der Anteil der positiven Schlussmonate lediglich bei 47,5 Prozent, die Performance war mit minus 0,3 Prozent im Mittel ebenfalls negativ. Legte der S&P 500 sowie im aktuellen Jahr um mehr als 20 Prozent zu, fielen in der Vergangenheit die Monate November und Dezember mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 90 Prozent positiv aus. Die durchschnittliche Rendite dieser beiden Monate lag im Mittel bei 5,3 Prozent und fiel damit von den untersuchten Bereichen am höchsten aus.“

Sven Lehmann, HQ Trust