Europäische Anleihen Warum nachhaltige Euro-Unternehmensanleihen jetzt überzeugende Chancen bieten

Mit einer aktuellen Rendite von 4,2 Prozent und attraktiven Spreadniveaus (siehe Grafik) erscheint der Euro-Investment-Grade-Kreditmarkt in vielerlei Hinsicht äußerst attraktiv:

im historischen Vergleich – dieses Niveau wurde zuletzt 2011 erreicht

im Vergleich zu anderen Regionen – für einen in Europa ansässigen Anleger sind Euro-Kredite mit Investment-Grade-Rating die erste Wahl in Bezug auf die Rendite im Vergleich zu US-amerikanischen, britischen oder japanischen Anleihen, die gegen das Währungsrisiko abgesichert sind; außerdem bieten sie ein höheres Maß an Diversifizierung

Im Vergleich zu anderen Anlageklassen liegt die Rendite von Unternehmenskrediten zum ersten Mal seit 15 Jahren über der Dividendenrendite von Aktien, was eine attraktive Risikobelohnung für diese Anlageklasse darstellt

Bei einem solchen Niveau werden die Risiken durch die Spreads nicht vollständig eingepreist.

Grafik: Angesichts des hohen Niveaus der Renditen und Spreads sind Investment-Grade-Kredite attraktiv

Die frühere Wertentwicklung eines bestimmten Finanzinstruments oder Index oder einer Anlagedienstleistung oder -strategie oder Simulationen früherer Wertentwicklungen oder Prognosen künftiger Wertentwicklungen sind keine Vorhersage künftiger Erträge.

Gutes Umfeld zur Erzielung von Überrenditen

Wir sind der Meinung, dass die Anlageklasse im Falle einer Rezession einen erheblichen Puffer bietet. In der Tat ist der Weg nicht gerade. Die Inflation ist zwar zurückgegangen, bleibt aber relativ hoch. Im vergangenen Jahr haben die Zentralbanken aggressiver denn je interveniert und die Zinssätze in einem noch nie dagewesenen Ausmaß und Tempo angehoben.

Auf der Unternehmensseite setzt die weltweite Konjunkturabschwächung die Gewinnmargen und die Cashflow-Generierung unter Druck. Unter angespannten finanziellen Bedingungen verschlechtert sich die Kreditwürdigkeit der Unternehmen tendenziell. Dennoch erwarten wir im weiteren Verlauf des Jahres einige leichte Aufhellungen, da es Unternehmen mit gesunden Bilanzen gelingt, den Abschwung zu bewältigen und positive Gewinnwachstumsprognosen abzugeben. In jedem Fall werden wir weiterhin eine hohe Streuung sowohl auf Sektor- als auch auf Emittentenebene sehen, ein günstiges Umfeld für aktive Manager auf der Suche nach Alpha-Generierungsmöglichkeiten.

Potenzielle Hindernisse erfordern eine rigorose Auswahl der Emittenten

Eine hohe Streuung erfordert eine rigorose Emittentenanalyse, um die potenziellen Gewinner von den schwächeren Profilen zu unterscheiden. In den vergangenen 15 Jahren haben wir die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unseres Ansatzes gestellt, weil wir der Meinung sind, dass die Integration von ESG-Faktoren unerlässlich ist, um ein umfassendes Verständnis der Risiken und Chancen eines Emittenten zu erhalten. Außerdem haben Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren einen wesentlichen Einfluss auf die Fähigkeit der Emittenten, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Aus diesem Grund umfasst unsere interne Kreditanalyse nicht nur eine Überprüfung der finanziellen Gesundheit, der Leistung und der Cashflow-Generierung der Emittenten, sondern auch eine detaillierte Untersuchung ihres Nachhaltigkeitsprofils auf der Ebene der Stakeholder – wie sind die Beziehungen des Unternehmens zu den Stakeholdern und wie wirkt sich dies auf den langfristigen Wert aus – und auf der Ebene der Geschäftsaktivitäten – wie wird das Unternehmen durch die Herausforderungen der Nachhaltigkeit beeinflusst. Infolgedessen enthalten unsere Portfolios nur Emittenten, die den Filter für Liquiditätsrisiken und kontroverse Aktivitäten durchlaufen haben und ein hervorragendes ESG-Profil aufweisen.

Kreditanalyse: Den nachhaltigen Weg einzuschlagen ist eine gute Entscheidung

Bei den jüngsten Turbulenzen im Bankensektor mit den Zusammenbrüchen der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in den USA sowie der Credit Suisse in Europa haben die Zentralbanken schnell gehandelt, um eine Ansteckung zu verhindern und das Vertrauen der Märkte wiederherzustellen. Diese Ereignisse erinnern uns daran, wie wichtig es ist, einen selektiven Ansatz zu wählen, der sich nicht allein auf Rating-Agenturen verlässt und der neben der reinen Finanzanalyse auch ESG-Faktoren, insbesondere die Governance, einbezieht.

Nutzen Sie die Chancen, die sich aus der Einbeziehung von Klimaüberlegungen in Ihre Kreditportfolios ergeben!

Eine nachhaltige Perspektive ist nicht nur auf der Ebene der Emittentenauswahl, sondern auch auf breiterer Ebene eine überzeugende Option. Klimaziele sind Teil des Fahrplans von Unternehmen, Regierungen und Regulierungsbehörden geworden. Die Verabschiedung ehrgeiziger Dekarbonisierungsziele durch die Europäische Zentralbank (EZB) und die Ökologisierung ihrer Bilanz sind eindeutige Zeichen dafür, wie ernst die Institutionen das Thema nehmen – und es dürften Marktchancen entstehen, die Anleger unserer Meinung nach nutzen sollten.

Die EZB kündigte im Oktober an, dass sie im Hinblick auf die Ökologisierung ihres Anlageportfolios den CO2-Fußabdruck der Emittenten, die Offenlegung von Umweltinformationen und vor allem die Dekarbonisierungsziele berücksichtigen und die ehrgeizigsten Emittenten mit der höchsten Transparenz auf Kosten derjenigen mit schlechten Ergebnissen bevorzugen wird. Außerdem wird sie ihr Engagement in grünen Anleihen erhöhen, was diesem Marktsegment, dessen Größe sich innerhalb von fünf Jahren vervierfacht hat, zugutekommen dürfte. Zum Vergleich: Die Größe des Marktes für grüne Anleihen ist bis Februar 2023 auf 1.600 Milliarden US-Dollar gewachsen, gegenüber 400 Milliarden US-Dollar im Dezember 2018 (Quelle: Bloomberg).

Grünes Licht für eine nachhaltige Euro-Investment-Grade-Strategie

In diesem volatilen Umfeld, in dem die Streuung Chancen für aktive Manager bietet, halten wir unseren aktiven und nachhaltigen Ansatz für Investment-Grade-Anleihen in vielerlei Hinsicht für relevant: Um das Emittentenrisiko zu managen und Alpha zu generieren sowie um von den Chancen zu profitieren, die sich durch die Integration der Klimaziele der EZB in ihr Portfolio ergeben.

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate ist nach Artikel 9 der SFDR-Verordnung eingestuft und wird von Morningstar mit 4 Sternen bewertet. Am 28. Februar 2023 verwaltete das Fondsmanagement ein Vermögen von 1,513 Milliarden Euro. Der Fonds hält derzeit 18 Prozent grüne Anleihen und übertrifft bei weitem sein Ziel der Reduzierung des CO2-Fußabdrucks, das an die Benchmark, den iBoxx EUR Corporates Index, gekoppelt ist.

Der Candriam-Ansatz für nachhaltige Investitionen in Euro-Unternehmensanleihen wurde in den vergangenen 15 Jahren von einem eng zusammenarbeitenden Team aus 15 Portfoliomanagern und Analysten in Zusammenarbeit mit 20 ESG-Experten umgesetzt.

Kurz gesagt, wir glauben, dass unsere Strategie für nachhaltige Euro-Unternehmensanleihen Anlegern, die in den Euro-Kreditmarkt investieren wollen, eine überzeugende Chance bietet.

Alle unsere Anlagestrategien sind mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos von Kapitalverlusten. Die wichtigsten mit dem Candriam Sustainable Bond Euro Corporate verbundenen Risiken sind:

Risiko eines Kapitalverlusts

Kreditrisiko

Zinsänderungsrisiko

Risiko im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten

Liquiditätsrisiko

ESG-Anlagerisiko

Informieren Sie sich hier über Candriams Meinung zu ESG im Bankensektor. ausgewählt werden, und die Benchmark zu übertreffen. Die Auswahl basiert auf den Eigenschaften der Wertpapiere, den Wachstumsaussichten und einer eigenen Analyse der ESG-Kriterien.