Anzügliche Aussagen von Starinvestor Ken Fisher US-Pensionsfonds zieht 600 Millionen US-Dollar ab

Der US-Bundesstaat Michigan kündigt den Vertrag mit der Investmentfirma Fisher Investments. Grund sind sexistische Äußerungen des Gründers Ken Fisher auf einer Konferenz in San Francisco vergangene Woche, berichten verschiedene US-Medien. Unter anderem verglich Fisher das Anwerben von Neukunden mit dem Versuch, Frauen an die Wäsche zu gehen. Wörtlich soll er gesagt haben: „versuchen, in die Unterhosen von Mädchen zu gelangen.“ Fisher machte auch Bemerkungen über Genitalien und bezog sich auf Jeffrey Epstein, einen verurteilen Sexualstraftäter und US-Milliardär, der im August 2019 in Untersuchungshaft Suizid beging.

Fisher verwaltet Pensionsfonds im Wert von 600 Millionen US-Dollar für den Bundesstaat Michigan. Sein Fonds verfüge insgesamt über ein Volumen von 112 Milliarden US-Dollar. Es gebe keine Entschuldigung, nicht alle mit Würde und Respekt zu behandeln, schrieb Jon Braeutigam, Investmentchef des Finanzministeriums Michigans, in einem Statement als Reaktion auf Fishers Kommentare. „Wir haben hohe Erwartungen an unsere Manager und Mitarbeiter, nicht nur in Bezug auf die Rendite, sondern auch in Bezug auf Integrität und Respekt gegenüber allen Einzelpersonen."