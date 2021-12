Aufsichtsrat ernennt weiteren Vorstand Amexpool erweitert Chefetage um Jörg Haffner

Der Aufsichtsrat des Maklerpools und Deckungskonzeptmaklers Amexpool hat den Vorstand am 22. Juli dieses Jahres um Jörg Haffner erweitert. Er führt die Geschäfte gemeinsam mit Boris Beermann, Sohn des Unternehmensgründers Manfred Beermann.

Haffner ist seit 2016 Geschäftsführer von Qualitypool, einer 100-prozentigen Hypoport-Tochter. Qualitypool hatte am 13. März 2020 49,997 Prozent der Anteile an Amexpool übernommen, 50,003 Prozent hält weiterhin die Beermann Holding. Im Rahmen der Übernahme wurde die Option vereinbart, in den kommenden Jahren weitere Anteile zu erwerben.

Auf personeller Ebene führte die Übernahme zu einigen Veränderungen: So schied Manfred Beermann ebenso wie Stellvertreterin Christel Beermann am 18. März aus dem Amexpool-Aufsichtsrat aus.

Den Aufsichtsratsvorsitz hat seitdem Martin Behrens inne, zum Stellvertreter wurde Christian Würdemann ernannt. Zudem gehört Rainer Zeller dem Aufsichtsrat an.