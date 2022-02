Megatrends im Portfolio So legt Johannes Maier mit dem Bantleon Changing World an

Manche Megatrend-Fonds gleichen Hypes mit Wachstumsfantasien – und manche sind echte Überflieger. Der Bantleon Changing World (ISIN: LU1808872888) fällt definitiv in die zweite Kategorie. Plus 26,7 Prozent in drei Jahren, so lautet das Ergebnis des nachhaltigen Mischfonds – mit Schwankungen von im Schnitt 9,7 Prozent, gemessen an der Volatilität.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2022

Wie lautet das Erfolgsrezept? Fondsmanager Johannes Maier investiert in Zukunftsthemen: erneuerbare Energien, digitale Infrastruktur, intelligente Städte und Mobilität sowie digitale Disruptoren. In seinem Portfolio haben Aktien, Anleihen und Edelmetalle Platz – flexibel je nach Wirtschafts- und Zinstrends.

Fundiertes Stockpicking steht bei ihm an erster Stelle, schließlich ist nicht jedes wachstumsstarke Unternehmen per se ein Top-Investment. Derzeit hat Maier beim Management seines Fonds vor allem den konjunkturellen Aufschwung und die anziehende Inflation im Blick. „Durch unseren Fokus auf überlegene Geschäftsmodelle ist der Fonds aber weniger anfällig für die hohe Inflation“, sagt der Experte.

Beim Anblick von Maiers aktueller Investment-Liste zuckt manch ein Anleger möglicherweise zusammen – ist doch die Energiekrise aktuell in aller Munde: Top-Aktie ist Enel. Maier lässt sich von der medialen Berichterstattung jedoch nicht beirren und kauft fleißig Aktien des italienischen Energiekonzerns, schließlich gehört er international zu den Vorreitern seiner Branche.

Rang zwei der Aktienliste des Bantleon Changing World dürfte Anlegergemüter dann auch gleich wieder entspannen: Dort rangiert Vinci. Die Firma betreibt Mautstraßen in Frankreich, baut Ladesäuleninfrastruktur aus und hat zuletzt auch in erneuerbare Energien investiert.

Alle Top-Aktien im Bantleon Changing World sind aus Maiers Sicht stabil, wachstumsstark und verfügen langfristig über Wettbewerbsvorteile. Daran dürfte sich so schnell nichts ändern – zumindest wenn es nach dem Portfoliomanager geht. Im ersten Halbjahr 2022 erwartet er einen regelrechten Wirtschaftsboom: Weil fiskalpolitische Impulse ihre Wirkung entfachen, die Pandemie erneut an Schrecken verliert und Konsumenten dicke Sparpolster haben, sieht der Experte Wachstumschancen – besonders für Aktien.