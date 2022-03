Kritik an Ukraine-Krieg? bAV-Verband distanziert sich von Gerhard Schröder

Protestschild auf einer Demonstration am 2. März in München: Weil sich Gerhard Schröder für viele Kritiker unzureichend von Wladimir Putin distanziert, entziehen viele Unternehmen dem Altkanzler Mandate in ihren Gremien, berichtet aktuell die Wirtschaftswoche. | Foto: Imago Images / ZUMA Wire