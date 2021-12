Bloomberg L.P. 16.06.2017 Lesedauer: 2 Minuten

BCG-Studie Schweiz wird Asiens Vermögenszentren hinterherhinken

Singapur und Hongkong werden in den kommenden vier Jahren Vermögen aus dem Ausland in einem Tempo anlocken, das bei mehr als dem Doppelten dessen der Schweiz liegt. Vor allem das wirtschaftliche Wachstum Asiens ziehe Barmittel von Millionären an.