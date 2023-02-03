Gothaer-Studie Bei diesen 2 Themen ist persönliche Beratung besonders gefragt

Versicherte vertrauen ihren Vermittlern und sprechen ihnen eine hohe Kompetenz zu. Das zeigt eine Studie der Gothaer Versicherung. Vor allem bei zwei Themen wünschen sich besonders viele Kunden eine persönliche Beratung.

Beratungsgespräch: Vor allem bei komplexen Themen ist der Rat einer Versicherungsvermittlerin gefragt.

67 Prozent der Versicherungskunden setzen auf die persönliche Beratung durch Versicherungsvermittler. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage der Gothaer Versicherung.

Altersvorsorge und Lebensversicherung

Besonders wichtig ist potenziellen Kunden der persönliche Kontakt, wenn es um komplexere Themen wie Altersvorsorge oder eine Lebensversicherung geht, so die Studie weiter. Hier greifen jeweils 62 Prozent der Befragten auf den Rat eines Versicherungsprofis zurück.

Ein Grund für den Wunsch nach persönlicher Beratung ist laut Studie das Vertrauen in die Versicherungsvermittler (46 Prozent) sowie deren Fachkompetenz (43 Prozent). Insgesamt geben knapp drei Viertel der Befragten an, schon einmal von einem Versicherungsvermittler beraten worden zu sein.

Über die Studie

Die Online-Umfrage zum Thema Versicherungsberatung wurde im Dezember 2022 vom Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag der Gothaer durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 1.009 Bundesbürger im Alter von 18 bis 65 Jahren befragt.

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