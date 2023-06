Übernahme Blackrock kauft Kreos Capital

Blackrock übernimmt den Private-Dept-Anbieter Kreos Capital (Kreos). Das teilt die Investmentgesellschaft mit. Die Transaktion soll im dritten Quartal 2023 abgeschlossen sein.

Im Rahmen der Übernahme integriert Blackrock das 45-köpfige Investmentteam von Kreos in seine europäische Private-Debt-Plattform.

Kreos hat seinen Hauptsitz in London. Seit der Gründung im Jahr 1998 hat der Private-Debt-Anbieter bei mehr als 750 Transaktionen in 19 Ländern rund 5,2 Milliarden Euro in ungefähr 550 europäische und israelische Unternehmen investiert.

James Keenan, Investmentchef und internationaler Leiter Private Credit bei Blackrock, sagt über die Übernahme von Kreos: