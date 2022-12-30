Serie Produkt-Check BU mit Geld-Zurück-Garantie

Den Firmennamen Helvetia verbinden viele Vermittler hierzulande wohl eher mit der Produkt kategorie der fondsgebundenen Rentenversicherung Clevesto als mit dem Thema Berufsunfähigkeit. Ob das BUProdukt Clever Protect zu Recht im Schatten steht, klärt Makler Guido Lehberg.

Die Helvetia aus St. Gallen gehört auch unter Versicherungsmaklern nicht gerade zu den bekanntesten Anbietern in der BU-Versicherung. Leistungsmäßig wollen die Schweizer aber ganz weit oben mitspielen. Daher habe ich mir die Qualität ihrer allgemeinen Versicherungsbedingungen einmal etwas genauer angesehen.

Unklare Arztanordnungsklausel

Hierbei prüfe ich wie bei allen Anbietern zuerst einmal, ob alle meine Must-haves erfüllt sind. Die BU-Versicherung der Helvetia erfüllt zwar viele davon, scheitert aus meiner Sicht aber an der zu unklar gefassten Arztanordnungsklausel, die im Leistungsfall eine wichtige Rolle spielen kann. Denn darin beschreibt der Versicherer, was der Kunde tun muss, um gar nicht erst berufsunfähig beziehungsweise schnell wieder gesund zu werden. Klare Regeln hierzu sind für alle Beteiligten das A und O und verringern das Streitpotenzial.

Die Helvetia spricht hierbei von ärztlichen Vorschlägen – die übrigens nicht mit Empfehlungen gleichzusetzen sind – und verwendet in diesem Kontext das Wort Maßnahmen, die wiederum sehr breit gefächert sein können. Damit bietet die Klausel der Helvetia aus meiner Sicht zu viel Spielraum für Interpretationen. Dass das viel besser geht, zeigen andere Versicherer wie zum Beispiel Nürnberger, LV 1871, Baloise, Alte Leipziger oder HDI. Zwar ist die Arztanordnungsklausel das einzige Kriterium, das zum Erfüllen aller Must-haves fehlt, aber wenn bei einem Auto nur das Lenkrad fehlt, hat man auch ein Problem.

Etwas besser bewerte ich die Regel zur Beitragsdynamik. Diese empfiehlt sich, um den inflationsbedingten Kaufkraftverlust der vereinbarten Berufsunfähigkeitsrente über die nächsten Jahre auszugleichen. Die Beitragsdynamik ist pauschal in einer Höhe von 3 Prozent möglich und läuft bis fünf Jahre vor Ablauf der Versicherungsdauer. Bis hierhin gibt es an dieser Klausel wenig zu meckern. Allerdings ist die Höhe der Dynamik auf 150 Prozent der vereinbarten BU-Rente zu Vertragsbeginn begrenzt.

Fondsgebundene BU-Police

Ein Alleinstellungsmerkmal der Schweizer ist ihr BU-Tarif Clever Protect, bei dem sie auf eine fondsgebundene Kalkulation setzen: Um den Beitrag über die Jahre möglichst stabil zu halten, nutzt die Helvetia Investmentfonds. Die Kunden können dabei aus einem von drei Anlageportfolios wählen: eines aus fünf passiv gemanagten Indexfonds oder eines aus jeweils vier aktiv gemanagten Nachhaltigkeitsfonds beziehungsweise vermögensverwaltenden Strategien. Wenn der Depotwert jährlich um mindestens 5,5 Prozent steigt, bleibt der zu zahlende Beitrag über die gesamte Laufzeit konstant.