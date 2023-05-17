Maklerpool Fonds Finanz: Christine Schönteich rückt in die Geschäftsführung auf

Veränderungen an der Spitze des Maklerpools Fonds Finanz: Christine Schönteich wurde zum 15. Mai in die Geschäftsführung berufen. Die 41-Jährige leitet das Unternehmen gemeinsam mit Norbert Porazik.

Personelle Veränderung beim größten Maklerpool Deutschlands: Fonds Finanz hat mit Wirkung zum 15. Mai Christine Schönteich in die Geschäftsführung berufen. Sie bildet gemeinsam mit Norbert Porazik das neue Geschäftsführer-Duo.

Schönteich folgt auf Markus Kiener, der zum 01. Juni 2023 in die Geschäftsführung von Infitech wechselt. Beide Unternehmen sind Teil der Infitech-Gruppe, die neben Fonds Finanz weitere Tochtergesellschaften umfasst.

Christine Schönteich seit 16 Jahren bei Fonds Finanz

Christine Schönteich arbeitet seit 16 Jahren bei Fonds Finanz. Sie startete 2007 als Abteilungsleiterin Krankenversicherung, 2013 übernahm sie zudem die Abteilungsleitung Geschäftsentwicklung Kompetenzcenter, im Juli 2020 wurde sie Mitglied der Geschäftsleitung Insurance. Nun folgt der Schritt in die Geschäftsführung.

„Ihre Expertise und Managementerfahrung decken sich zu 100 Prozent mit unserem Anspruch, als führender Maklerpool unsere Dienstleistungen kontinuierlich zu optimieren und die Entwicklung der Fonds Finanz in Zukunft weiter voranzubringen“, sagt Norbert Porazik.

Fonds Finanz ist größter Maklerpool Deutschlands

Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH gilt als größter Allfinanz-Maklerpool Deutschlands. Das Unternehmen mit Sitz in München wurde 1996 gegründet, mittlerweile ist es mit mehr als 28.000 Vertriebspartnern, 470 Mitarbeitern und 320 Regionaldirektoren bundesweit aktiv.

Die Fonds Finanz bietet Unterstützung für Vermittler in den Bereichen Leben, Kranken, Sach, Investment, Sachwerte, Immobilien, Bankprodukte und Baufinanzierung. Im Geschäftsjahr 2021 verzeichnete die Fonds Finanz eine Gesamtleistung von 224,5 Millionen Euro und einen Gewinn vor Steuern von 7,2 Millionen Euro.