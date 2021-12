Basisrenten-Rating Das sind die besten Rürup-Policen

„Eine heute 50-jährige Frau wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent mindestens 90 Jahre alt“, erklärt IVFP-Geschäftsführer Michael Hauer. Das bedeute eine Rentnerzeit von mindestens 23 Jahren, in der ein guter Lebensstandard garantiert sein sollte. Um die sogenannte Langlebigkeit finanziell abzusichern, könne die Basisrente ein lukratives Instrument sein. „Egal ob für Selbstständige, Angestellte oder freiberuflich Tätige - sie stellt auf jeden Fall eine sehr attraktive, renditeoptimierte Altersvorsorgelösung dar, insbesondere für deren Ehepartner.“

Das IVFP untersuchte daher jetzt die aktuellen Rürup-Renten am deutschen Markt in einem umfassenden Rating aus Kundensicht. Die 90 Tarife wurden dabei in die Kategorien Klassik, Klassik Plus, Fondsgebunden mit beziehungsweise ohne Garantie, Comfort und Indexpolicen eingeteilt. Die Gesamtnote setzt sich aus den vier Teilbereichsnoten für Unternehmensqualität, Rendite, Flexibilität sowie Transparenz/Service zusammen. Die folgende Übersicht nennt die Versicherer mit der Gesamtnote „Exzellent“ in alphabetischer Reihenfolge.

Klassik

Anbieter Tarif Europa E-BR Hannoversche Basisrente

Top-Tarife aus 90 untersuchten Basisrentenversicherungen Quelle: Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP)

Klassik Plus

Anbieter Tarif Allianz Basisrente Perspektive

Fondsgebunden mit Garantien

Anbieter Tarif Allianz Basisrente Investflex Alte Leipziger AL Rente Flex Alte Leipziger AL Fonds Axa Relax Rente Comfort Axa Relax Rente Chance Condor Congenial Basis Garant Continentale Invest Garant LV1871 Mein Plan Basisrente Stuttgarter Basisrente Performance-Safe Swiss Life Maximo Basisrente Württembergische Genius Basisrente

Fondsgebunden ohne Garantien

Anbieter Tarif Allianz Basisrente Investflex Alte Leipziger AL Rente Flex Condor Congenial Basis Europa E-FBR LV1871 Mein Plan Basisrente Württembergische Genius Basisrente

Comfort

Anbieter Tarif Allianz Basisrente Komfort Dynamik

Index

Anbieter Tarif Allianz Basisrente Index Select Plus Allianz Basisrente Index Select Axa Relax Basisrente Classic Stuttgarter Basisrente Index-Safe