Versicherungen Das sind die neuen Policen-Produkte der Woche

| Foto: Tarik Kizilkaya / Getty Images

Die Allianz Private Krankenversicherung erweitert den Funktionsbereich ihrer kostenlosen Gesundheits-App. Ab sofort können alle Kunden ihren Corona-Impfnachweis digital in der App hinterlegen. Auf diese Weise müssen sie nicht mehr den Impfpass als Beleg mit sich führen und können das digitale Impfzertifikat via Smartphone jederzeit und überall vorzeigen.

Und so funktioniert es: Versicherte scannen den QR-Code, den sie nach ihrer

Corona-Impfung im Impfzentrum, in der Arztpraxis oder in der Apotheke erhalten, in der App ein. Die Software speichert Impfzertifikat, Impfdatum und den verwendeten Impfstoff lokal, nicht in einer Cloud. Und die Daten stehen danach jederzeit zur Verfügung – vorausgesetzt, die Technik begehrt nicht auf.