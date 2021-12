Versicherungen Das sind die neuen Policen-Produkte der Woche

Drei Hunde: Arag bringt eine neue Tier-Krankenversicherung für Hunde und Katzen auf den Markt. | Foto: Pexels

Die Versicherungsgesellschaft Arag erweitert ihr Produktportfolio um zwei Tier-Krankenversicherungen. Arag Tier Protect und Arag Tier Protect OP zielen speziell auf Hunde und Katzen ab.



Arag Tier Protect erstattet die Kosten für stationäre und ambulante Heilbehandlungen beim Tierarzt oder in der Tierklinik – einschließlich notwendiger Operationen und Nachbehandlungen. Durch die Vorsorge-Plus-Leistungen sind zudem Schutzimpfungen und Vorsorgemaßnahmen wie Zahnprophylaxe oder Wurmkuren bis zu einem Betrag von 150 Euro pro Jahr mit abgedeckt. Außerdem haben Arag-Kunden die Möglichkeit, sich in einer Online-Sprechstunde tierärztlich beraten zu lassen.



Arag Tier Protect OP-Versicherung übernimmt speziell die Kosten für Tierchirurgische Eingriffe, zum Beispiel bei Krankheit, Unfall oder – in der Premium-Variante – bei einer angeborenen Fehlentwicklung des Tieres. Die Arag zahlt sowohl für Untersuchungen im Vorfeld einer Operation als auch bei der Nachbehandlung – bei freier Tierarzt- und Tierklinikwahl.



Besonderes Highlight: In der Premium-Variante kann der Kunde ebenfalls von den Vorsorge-Plus-Leistungen profitieren. Darüber hinaus bezuschusst die Arag im Komfort- und Premium-Tarif die Kosten für eine Physiotherapie nach der Operation des Bewegungsapparats, damit das Tier schnell wieder auf die Pfoten kommt. Zusätzlich besteht bei Abschluss eines Vertrages in der Premium-Variante die Möglichkeit sich bei einer Tierarzt-Hotline zu melden.



Des Weiteren enthalten beide Versicherungen Rechtsschutzleistungen für die Kunden. Bereits ab dem Basis-Tarif ist rechtlicher Beistand rund ums Tier durch Rechtsschutzleistungen wie die telefonische Erstberatung und den Arag Online Rechts-Service inklusive. In der Premium-Variante besteht der Vertrags-Rechtsschutz sogar auch schon für einen Rechtschutzfall/Schadenfall bis zu drei Monate vor Vertragsbeginn.



Wer innerhalb eines Kalenderjahres keine Leistungen in Anspruch nimmt, erhält einen Treuebonus. Dann erstattet die Arag Rechnungen über tierbezogene Kosten, zum Beispiel in Arag Tier Protect OP-Premium bis zu maximal 100 Euro für alternative Heilmethoden, die nicht durch einen Tierarzt durchgeführt werden, für Fell- oder Krallenpflege im Hunde- oder Katzensalon oder den Besuch einer Hundeschule.



Besteht bereits ein Vertrag für eine Rechtsschutzversicherung, Recht und Heim oder eine Tierhalterhaftpflichtversicherung bei der Arag, räumt der Versicherer dem Kunden ein Bündel-Rabatt von 5 oder 10 Prozent für seine neue Tierversicherung ein.