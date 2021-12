Auswertung des Economist Die 10 teuersten Städte der Welt

Hohe Rohstoffpreise, durchbrochene Lieferketten und eine schwankende Nachfrage in der Corona-Pandemie haben die Preise in vielen Ländern weltweit in die Höhe getrieben. Bei EIU, Mutterkonzern der Wirtschaftszeitung The Economist, hat man ermittelt, in welchen internationalen Metropolen es sich derzeit am teuersten lebt.