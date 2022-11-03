Altersvorsorge Die 4 besten Lebensversicherer mit „hervorragenden“ Bilanzen

Für seinen aktuellen Map-Report zu Lebensversicherern hat die Ratingagentur Franke und Bornberg die Bilanzkennzahlen von 76 Gesellschaften analysiert. Was sich in diesem Jahr geändert hat und welche vier Gesellschaften die Analysten zu den Gewinnern des Geschäftsjahrs 2021 erklären.

Hauptgebäude der Ideal Versicherung am Checkpoint Charlie in Berlin: Der Lebensversicherer hat es im Rating unter die vier "hervorragenden" Gesellschaften geschafft.

Welche Lebensversicherer zeichnen noch Neugeschäft und wachsen? Bei wem laufen die Kosten aus dem Ruder? Welcher Anbieter verfügt über ausreichende Reserven und Eigenmittel? Wie steht es um die Kapitalerträge? Diesen Fragen ging das Analysehaus Franke und Bornberg in seiner aktuellen Bilanz-Studie nach. Die Forscher nahmen die Kennzahlen von 76 Lebensversicherungsgesellschaften aus dem Geschäftsjahr 2021 unter die Lupe.

Das Bilanz-Rating basiert auf insgesamt zwölf Kennzahlen. Dazu zählen unter anderem Solvabilität, Gesamtreserve, Nettoverzinsung sowie Ertrags- und Stornoquote. Daraus errechneten die Forscher für die Gesamtwertung auch einen prozentualen Index, der das Verhältnis von maximal erzielbarer Punktzahl zur erreichten Gesamtpunktzahl zeigt. Um auf die Höchstwertung „hervorragend“ (mmm+) zu kommen, mussten die Versicherer in diesem Jahr mindestens 85 Prozent aller möglichen Punkte bekommen.

Allianz ist die Beste

Insgesamt zeichnen die Forscher vier Gesellschaften mit der Bestnote aus. Die beste Bewertung im Rating bekam die Allianz. Mit 368 Punkten beziehungsweise 92 Prozent der maximal erzielbaren Punkte erzielte der Versicherungsriese ein „mmm+“ für hervorragende Leistungen. Kein weiterer der zehn Versicherungsriesen hat es in die Spitzengruppe geschafft. Zu den weiteren Siegern zählen neben der Hannoverschen (87,75 Prozent) noch die LV 1871 (87,50 Prozent) sowie die Ideal mit 85,25 Prozent.

Die Europa führt das Feld der mit „mmm“ für sehr gute Leistungen bewerteten Unternehmen an und verfehlt mit 337 Punkten beziehungsweise 84,25 Prozent die höchste Bewertung nur knapp. Auch zwölf weitere Versicherer gehen mit einem sehr guten Ergebnis aus dem Rennen.

Anforderungen verschärft

Im vergangenen Jahr mussten Versicherer noch lediglich 80 Prozent aller möglichen Punkte erreichen, um die Top-Note „hervorragend“ (mmm+) zu bekommen. Welche 9 Versicherer das geschafft haben, erfährst du hier.