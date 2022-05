Private Rentenversicherung Die besten Privatrenten-Tarife 2022

Als „Grande Dame der Altersvorsorge“ bezeichnen die Branchenanalysten vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) wertschätzend die private Rentenversicherung. Sie gelte im direkten Vergleich mit Aktien und ETFs, Bitcoin und Gold zwar als eher altbacken. Doch die Zahlen sprechen eine andere Sprache: Die deutsche Assekuranz verzeichnete im vorigen Jahr ein überraschend gutes Geschäft, berichtet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft.

Michael Hauer, © IVFP

„Die Versicherer haben Lösungen gefunden, den Bedürfnissen ihrer Kunden in Punkto Kapitalanlage zu entsprechen.“ sagt IVFP-Geschäftsführer Michael Hauer. „Einen Großteil der Kapitalanlagenwünsche der Kunden lassen sich auch in Versicherungsprodukte oftmals mit beachtlichen steuerlichen Vorteilen einbinden, auch das Angebot an nachhaltigen Anlagen wächst rasant. So rasant, dass wir diesem Thema in jedem unserer Geschäftsbereiche einen festen Platz widmen.“

Die private Rentenversicherung untersucht das IVFP auch in seinem aktuellen Privatrenten-Rating 2022 – zum zwölften Mal in Folge. In diesem Jahr prüften die Tester 130 Tarife von 47 Anbietern auf bis zu 100 Kriterien. Dabei unterschieden sie die Produktkategorien klassisch, Klassik Plus, Index, fondsgebunden mit und ohne Garantien sowie Comfort. Das Gesamtergebnis setzt sich zusammen aus Teilnoten für Unternehmensqualität, Rendite, Flexibilität sowie Transparenz und Service.